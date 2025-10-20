Venäläisoligarkin menettämä luksusjahti myytiin – kurkista sisään

Yhdysvaltojen takavarikoima venäläisoligarkin luksusjahti on myyty. Yhdysvallat otti Amadea-aluksen haltuun ja takavarikkoon vuonna 2022.

Aiemmin Amadea arvioitiin jopa 300 miljoonan dollarin arvoiseksi. Yhdysvaltojen viranomaisten tuoreempien arvioiden mukaan jahdin arvo on noin 230 miljoonaa dollaria eli runsaat 197 miljoonaa euroa. Kauppojen tekeminen on kuitenkin Yhdysvaltojen oikeusministeriön näkökulmasta varmasti helpotus, sillä jahdin ylläpitokulut miehistön palkkoineen ovat olleet jopa miljoona dollaria kuukaudessa.

Ennen takavarikkoa tämä 106 metriä pitkä jahti kuului miljardööri Suleiman Kerimoville. Kerimov on presidentti Vladimir Putinia lähellä vaikuttava liikemies, joka aloitti pankkikeinottelun pian Neuvostoliiton lakattua olemasta. Hän on tienannut omaisuuksia osuuksilla Sberbank-pankista ja öljyjätti Gazpromista. Kerimov on myös entinen duumaedustaja, joka on toiminut nikkelioligarkki Vladimir Potaninin yhteistyökumppanina. Hän hankki Potaninilta myös Venäjän suurimman kultakaivoskonserni Polyusin osake-enemmistön. Tämän jälkeen yhtiön arvo on noin kahdeksankertaistunut.

Forbesin listauksen mukaan Kerimovin omaisuuden arvo on lokakuussa 2025 noin 16,4 miljardia dollaria. Vuodesta 2024 hänen omaisuutensa arvo on noussut lähes kuusi miljardia. Venäjän mittakaavassa hän on maan kymmenenneksi rikkain.

Kerimov joutui Yhdysvaltojen pakotelistoille jo vuonna 2018. EU ja Iso-Britannia määräsivät hänelle pakotteita talvella 2022 kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Amadea-jahti takavarikoitiin Fidžillä ja siirrettiin Yhdysvaltoihin, jossa se on ollut siitä lähtien Kalifornian San Diegossa.

Ja millainen jahti tämä Amadea on? Sen on rakentanut sveitsiläinen luksusjahtivalmistaja Lürssen vuonna 2017. Aluksella on kuusi kantta, kaksi hissiä, helikopterikenttä ja paljon muuta. Sinne mahtuu kerralla 22 vierasta, ja yöpymään mahtuu 18.

Isäntäväen omassa kerroksessa on esimerkiksi kauneussalonki, jossa on oma hierontapöytä, toimistotilat ja oma lounge jossa on baari ja flyygeli. Jahdilta löytyy vielä prameampi flyygeli yleisistä tiloista.

Vierailla on käytössään oma kylpyläosasto, jossa on sauna, höyrysauna, hierontahuone ja poreallas. Lisäksi aluksella on 10-metrinen uima-allas, kuntosali, viinikellari, elokuvateatteri ja jopa popkorn-kone.

Sisustus on, kuten arvata saattaa, ylellinen. Sisätiloissa on suosittu tummaa puuta, eikä kullanhohdossa ja marmorissa ei ole säästelty. Kansien välillä sisätiloissa kulkee juhlava kierreportaikko, jota koristaa tummanpunainen matto. Pääkannen vip-huoneiston muhkealle parisängylle on aseteltu vaikuttavan kokoinen jääkarhupehmolelu.

Jahti myytiin lokakuun puolivälissä. Sen huutokauppaan osallistuminen edellytti kymmenen miljoonan dollarin sitouttavaa ennakkomaksua. Voittajan on edellytetty maksavan seuraavat kymmenen miljoonaa vuorokauden kuluessa siitä, kun tälle on ilmoitettu huutokaupan voittavasta huudosta. Loppumaksulle on aikaa 28 vuorokautta. Ostajaa ja tarkkaa kauppahintaa ei ole toistaiseksi paljastettu. Myynnistä kertoi ensimmäisenä Business Insider.

Amadea-jahtiin ja sen tiloihin voit tutustua tarkemmin myös osoitteessa amadeaauction.com.