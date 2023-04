Venäläismediassa varoitus: Keväthyökkäys voi alkaa milloin vain

Venäjän valtionmediassa on kommentoitu hermostuneeseen sävyyn Ukrainan mahdollista keväthyökkäystä, jonka on arveltu alkavan ehkä jo huhtikuun puolella.

Muun muassa CNA-ajatuspajan tunnettu sotilasasiantuntija Michael Kofman arvioi Venäjän asevoimien jättäneen itsensä haavoittuvaan asemaan raskaita tappiota aiheuttaneen talvihyökkäyksen seurauksena. Hänen mukaansa venäläisjoukot ovat parhaillaan siirtymässä puolustuskannalle ja odottavat Ukrainan seuraavaa iskua.

Venäläinen propagandisti Vladimir Solovjov ilmaisi ohjelmassaan huolensa siitä, että Ukrainan hyökkäys voisi kohdistua etelässä kohti Asovanmerta. Onnistuessaan venäläisjoukot voitaisiin pilkkoa kahteen osaan.

– Länsimaissa sanotaan suoraan, etä tavoitteena on jakaa armeijamme kahtia, ja että Ukrainan taistelukykyisimmät yksiköt ovat nyt valmiita. Ne koulutettiin ja aseistettiin länsimaissa, Solovjov sanoi.

Solovyovin mukaan Ukrainan joukot voisivat lisäksi tehdä ”nöyryyttäviä toimenpiteitä” rintaman pohjoisosassa. Tämä tarkoittaisi hyökkäystä Svatoven ja Kreminnan alueella tai muualla Donbasissa.

Hän kysyi Venäjän valtioduuman jäseneltä Andrei Guruljovilta, kuinka hyvin Venäjän joukot ovat valmistautuneet vastahyökkäykseen. Poliitikko varoitti Ukrainan ja länsimaiden pyrkivän mahdollisesti hämäämään Kremliä omista aikeistaan.

– En usko, että tiedustelumme vain pyörittelee peukkujaan eikä tiedä, minne vihollinen on keskittänyt pääjoukkonsa, Guruljov totesi.

Venäjän eteläisen sotilaspiirin 58. armeija on sijoitettu Zaporizzjan alueelle. Duumaedustaja kertoi olleensa yhteydessä oman kotialueensa joukkoihin.

– Olen hyvin tietoinen siitä, että nämä miehet kestävät minkä tahansa hyökkäyksen, poliitikko vakuutteli.

Andrei Guruljov esitti myös erikoisen teorian siitä, että Ukrainan joukot voisivat iskeä rajan yli kohti Brjanskia, koska ”myös fasistit hyökkäsivät sitä kautta kohti Moskovaa”.

– Ja kyseessä on hyvin vakava asia tällä hetkellä, poliitikko väitti.

In Russia they’re getting jittery amid reports that a new Ukrainian counter-offensive could be imminent

Vladimir Solovyov says what he’s reading in the Western media is "alarming" and his guest, MP Andrei Gurulyov, warns that Ukraine could attack Bryansk (inside Russia!) pic.twitter.com/0aZQZav7Hu

— Francis Scarr (@francis_scarr) April 4, 2023