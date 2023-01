Venäläismediassa sotaa verrataan Napoleonin hyökkäykseen

Ukrainan sodasta välitetty viesti on muuttunut viimeisen vuoden aikana merkittävästi Kremlin ohjailemassa Venäjän mediassa.

Aluksi rajoitetuksi ”erikoissotilasoperaatioksi” kutsuttua hyökkäystä kuvaillaan yhä useammin laajaksi konfliktiksi länsimaiden ja Venäjän välillä. Kremlin retoriikassa toistuvat jatkuvasti historialliset vertaukset toiseen maailmansotaan, johon nykyisen Venäjän identiteetti pitkälti pohjautuu.

Venäläiset sotakirjeenvaihtajat ovat verranneet sotilaallisia tappioita vuoden 1941 tapahtumiin ja väittäneet maan nousevan lopulta voittajaksi puna-armeijan lailla.

Propagandan vaihtoehtotodellisuudessa sodasta kerrotaan kuin Venäjä olisi puolustamassa itseään ulkoiselta aggressiolta. BBC nostaa mediaseurannassaan esille Moskovsky Komsomolets -lehden artikkelin, jossa viitataan entisen presidentti Dmitri Medvedevin historiallisiin vertauksiin. Retoriikassa puhutaan ”uudesta isänmaasta”, joka on voitokas kuin vuonna 1945 tai vuonna 1812 Napoleonin hyökkäyksen aikaan.

Asevoimien Krasnaya Zvezda -lehdessä lukijoita muistutetaan Venäjän joutuneen historiansa varrella mongolien, Napoleonin ja natsi-Saksan hyökkäyksen kohteeksi.

Lehden mukaan nykyiset venäläissotilaat ”seuraavat esi-isiensä perinteitä” taistelemalla Äiti-Venäjän puolesta. Artikkelissa painotetaan, että valtion tulevaisuus on kiinni sotamenestyksestä.

Monday’s serving of parallel reality as the Russian papers compare the war in Ukraine to World War II and Napoleon’s invasion of Russia. #ReadingRussia pic.twitter.com/R8hbzT57tP

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 23, 2023