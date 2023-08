Venäläiskomentaja uhkaa videolla juopottelevia sotilaitaan kuolemalla

Suosittu venäläisten julkaisemaa sotamateriaalia kääntävä War translated -käyttäjä on jakanut sosiaalisen median kanava X:ssä (entinen Twitter) videon venäläiskomentajasta, joka syyttää kahta sotilastaan juopottelusta rintamalla.

Mies esittäytyy pataljoonan komentajaksi. Kutsumanimensä hän kertoo olevan Zima.

Juopottelevien sotilaiden hän sanoo olevan kotoisin Tshuvassiasta Volgan keskijuoksulta. Komentajan mukaan he jopa osallistuivat taisteluihinkin humalassa. Hän retuuttaa heitä takkiensa kauluksista.

Toinen miehistä on videolla niin humalassa, että horjahtelee komentajan puhutellessa häntä. Hänen päässään on suurikokoinen side.

– Olen tosissani. En aio puolustaa näitä h*nttejä. He ovat tshuvassipaholaisia, komentaja tylyttää.

– Jos jollakin on jotain sanottavaa minulle, olkaa hyvät vain, hän jatkaa.

Komentaja vannoo olevansa tunnettu sotilas ja uhkaa repiä kaikkien niiden kasvot, jotka koskevat hänen perheeseensä.

– Mutta nämä h*ntit ovat kuolleita joka tapauksessa. Minä pidän sanani, hän toteaa.

Videon lopuksi hän lyö sotilasta kasvoihin.

A Russian commander who came to fight in Ukraine complains that his subordinates from Chuvashia are drinking at the frontline.

He hints that they don't have long to live now. pic.twitter.com/QFVjT5OGMP

— Dmitri (@wartranslated) July 29, 2023