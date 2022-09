Venäläiskaupungissa varaudutaan nyt Ukrainan hyökkäykseen

Noin neljänkymmenen kilometrin päässä Ukrainan rajasta sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota näkyy monin eri tavoin, kertoo The Guardian.

Kaupunki on nyt täynnä pakolaisia ja Ukrainan vastahyökkäystä paenneita sotilaita. Ilmapuolustuksen äänet kuuluvat useita kertoja päivässä ja kaupungissa on ollut sähkökatkoja. Lähellä rajaa sijaitsevat koulut on suljettu toistaiseksi, ja metsäalueilla on tehty linnoitustöitä.

Belgorodin asukkaita on alkanut huolettaa mahdollisuus, että sota siirtyisi Venäjän puolelle rajaa. Evakuointeja on tehty, pommisuojia on tarkistettu viranomaisten toimesta, ja jotkut ovat ravintoloitsija Denisin tapaan rakentaneet omiakin.

– Kukaan ei odota että sota tulisi tänne, mutta meidän täytyy olla valmiina, hän sanoo.

Asianajaja Andrei Borzikhikin mielestä Venäjä on tehnyt taktisia tai strategisia virhelaskelmia.

– Sodan tuntee täällä eri tavalla kuin toisissa kaupungeissa. Sen kuulee.