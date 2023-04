Venäläisjoukot sanoivat vallanneensa hallintorakennuksen, jäljellä vain romua

Venäläisjoukkojen arvioidaan edenneen viimeisen viikon aikana Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin keskusta-alueella.

Wagner-palkkasoturiryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin ilmoitti taistelijoidensa nostaneen Venäjän ja Wagner-ryhmän liput kaupungin hallintorakennuksen ylle. Hän myönsi Telegram-julkaisussaan Ukrainan hallitsevan edelleen kaupungin länsipuolta, mutta väitti Bahmutin olevan nyt ”laillisesti” vallattu.

Sosiaalisessa mediassa jaettiin videota, jossa liput liehuivat lähes täysin tuhoutuneen kaupunginvaltuuston rakennuksen kohdalla. Rakennus sijaitsee Bahmutka-joen länsipuolella. New York Times -lehti kertoo varmentaneensa videon aitouden.

Rintamalinja kulki aiemmin joen kohdalla, joten sen ylittäminen kertoo venäläisjoukkojen edenneen aiempaa pidemmälle. Lennokkivideon esiin nostanut venäläistoimittaja Leonid Ragozin huomauttaa Bahmutin keskustan kärsineen valtavia tuhoja taisteluissa.

– Kun Prigozhin sanoo hänen joukkojensa nostaneen Venäjän lipun Bahmutin kaupunginvaltuuston ylle, niin hän tarkoittaa romukasaa, joka siitä on jäljellä, Ragozin tviittaa.

When Prigozhin says his troops have raised Russian flag on Bakhmut’s city council he means on a pile rubble that’s left of it. pic.twitter.com/sD8P4vXs8v

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) April 4, 2023