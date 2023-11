Venäläisjoukot saivat käyttöönsä uuden räjähdelennokin

Venäläisen Vostok Design Bureau -yhtiön kerrottiin aiemmin syksyllä kehittävän uutta itsemurhalennokkia, joka muistuttaisi monella tavoin Zala-yhtiön Lancet-droonia.

Yhtiön edustajat kertoivat valtionmedialle suorittaneensa lentotestejä ja saaneensa toimituspyyntöjä useilta asevoimien yksiköiltä. Defense Express -median mukaan Scalpel- eli Skalpelli-drooni voi lentää 120 kilometrin tuntivauhtia 40 kilometrin päässä sijaitsevaan kohteeseen. Taistelukärki painaa noin viisi kilogrammaa.

Katapultilta laukaistava, X:n muotoinen lennokki muistuttaa myös ulkoisesti Lancetia. Kyseinen malli on ollut aktiivisessa käytössä rintamalla, mutta sen saatavuudesta on ollut pulaa lisääntyneestä tuotannosta huolimatta.

Lennokkiteknologiaan erikoistunut CNA-ajatuspajan tutkija Samuel Bendett on nostanut esiin venäläisten sotabloggaajien julkaisuja, joissa on kerrottu ensimmäisen Scalpel-erän saapuneen Itä-Ukrainan rintamalle. Uutta droonia kuvaillaan budjettiversioksi Lancetista.

– Lancet-lennokkeja ei ole tarpeeksi, tämä on fakta. Tarkoitus ei ole kilpailla sen kanssa, haluamme vain toimittaa riittävän tuhovoiman rintamalle, eräällä Telegram-kanavalla todetaan.

Russian Telegrams are reporting that the first batch of "Scalpel" loitering munitions ( a smaller "budget" version of Lancet) is ready for use in eastern Ukraine: "….there are not enough Lancets – that's a fact. We are not competing (with Lancet) – we just want to deliver the… https://t.co/gw70EfZ4HZ pic.twitter.com/5Mqd9Jo8J9

— Samuel Bendett (@sambendett) November 2, 2023