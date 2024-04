Venäläisjoukot lähtevät rynnäköihin moottoripyörillä

Venäjän asevoimien on havaittu lisänneen muun muassa mönkijöiden ja kiinalaisten Desertcross-1000-3-ajoneuvojen käyttöä etulinjassa.

Ukrainalaiset ovat kutsuneet kiinalaisia ajoneuvoja pilkallisesti ”rynnäkkögolfautoiksi”. Ukrainan 60. mekanisoidun prikaati kertoi sosiaalisessa mediassa kolmessa aallossa tehdystä hyökkäyksestä, jossa oli mukana panssariajoneuvojen lisäksi myös suojaamattomia ”golfautoja”.

Desertcross-ajoneuvoja toimitettiin viime vuonna Venäjän puolustusministeriölle ainakin 500 kappaletta.

Rossija 1 -kanavan julkaiseman reportaasin perusteella 123. motoroidun prikaatin käytössä on ollut myös moottoripyöriä. Yksikkö on sijoitettu Donetskin alueen pohjoisosiin Siverskin rintamalle.

Valtionmedian sotakirjeenvaihtaja väittää, että moottoripyöriä on vaikeampi havaita kuin suurempia ajoneuvoja. Niillä pääsee näin ollen nopeammin lähelle ukrainalaisten juoksuhautoja. Hyökkäyksiä on tehty tykistön ja lennokkien tukemana.

Hiljattain julkaistulla lennokkivideolla näkyy, kuinka moottoripyörät ajavat halki avomaaston ja pysähtyvät paikallisen metsikön laidalle.

