Arvio Venäjältä: Häviämme lennokkisodan

Venäjä on häviämässä Ukrainan rintamalla käytävän lennokkisodan, kirjoittaa venäläinen uutissivusto Readovka some-julkaisussaan.

– Tarvitsemme omaa massatuotantoa, Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämässä julkaisussa (jutun alla) todetaan.

Readovkan mukaan Ukrainalla on käytössään selvästi enemmän muun muassa videolinkin kautta ohjattavia FPV-räjähdelennokkeja.

– Jokaista venäläisvalmisteista lennokkia kohden Ukraina valmistaa kymmenen.

Ukrainan kerrotaan ratkaisseen lennokkipulaan liittyvät ongelmat oman tuotantonsa ja liittolaisten tuen avulla.

– Etulinjaan tarvitaan erilaisia torjuntajärjestelmiä lennokkeja vastaan. Ei pelkästään elektronisen sodankäynnin laitteita, vaan myös kineettisiä järjestelmiä, joilla voidaan ampua kohteita alas, Readovka kirjoittaa.

Julkaisun mukaan Venäjän asevoimat tarvitsee paljon lisää erilaisia ja kehittyneempiä lennokkeja.

– Ilman omaa kehitys-, tuotanto- ja sovellustoimintaa emme kykenen kääntämään tilannetta eduksemme.

Russians note issues in drone production. For one Russian FPV there are up to 10 Ukrainian ones, and Ukraine has overcome the shortage thanks to its own developments and the help of its allies. They note the lack of drones similar Baba Yaga, which causes enormous inconvenience. pic.twitter.com/80KAljzwzF

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) July 19, 2024