Venäläisjoukkojen bunkkeri räjäytetään videolla

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkojen aikana kiivaina eri puolilla Itä-Ukrainaa. Venäjän asevoimien yksiköiden ja Wagner-palkkasotilaiden arvioidaan edenneen yhä lähemmäs Bahmutin kaupungin ydinkeskustaa ukrainalaisjoukkojen vastarinnasta huolimatta.

Ukrainan asevoimien 3. rynnäkköprikaatin alainen Terra-yksikkö on julkaissut videon viimeaikaisista taisteluista Bahmutin lähialueella. Yksikön sotilaat käyttävät lennokkeja tykistötulen ohjaamiseksi kohteeseensa.

Videolla näytetään tykistöiskuja Puolan toimittamilla 155 millimetrin Krab-panssarihaupitseilla venäläisjoukkojen tarkkailupistettä ja bunkkeria vastaan. Kohteet tuhoutuvat lopulta suorilla osumilla.

Terra-yksikkö kertoo ukrainalaisten panssarivaunujen hyökänneen kohti Venäjän asemia tykistöpommituksen jälkeen. Jalkaväki siirtyi seuraavaksi eteenpäin.

Terra-yksikön komentaja harmittelee yksikön kärsivän ammuspulasta. Tilannetta on pyritty helpottamaan käyttämällä hyökkäyksiin lennokkeja, jotka räjähtävät suoraan osuessaan kohteeseen tai pystyvät pudottamaan kranaatteja sen yllä. Ukrainalaisjoukot ovat hankkineet uusia lennokkeja lahjoitusten turvin.

– Lennokit ovat fiksu vastaus tykistöammusten rajalliseen määrään, upseeri sanoo.

