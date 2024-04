Venäläisjoukko kokoontui huoltoasemalle – HIMARSin täysosuma videolla

Ukrainan asevoimat kertoo Telegram-kanavallaan iskeneensä Himars-täsmäraketeilla huoltoasemalle kokoontunutta venäläisjoukkoa vastaan Velyki Kopanissa Etelä-Ukrainan Hersonin alueen miehitetyssä osassa.

Iskussa tuhottiin muun muassa elektronisen sodankäynnin Pole-21-järjestelmä. Useiden venäläissotilaiden sanotaan kuolleen ja haavoittuneen. Himarsin osuma näkyy ensimmäisellä alta löytyvällä videolla.

Ukrainan asevoimat on jakanut Telegramissa myös toisen videon, joka väitetysti näyttää tilanteen huoltoasemalla heti iskun jälkeen. Video on ilmeisesti kohteena olleiden venäläisten kuvaama. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan venäläisyksikkö oli Tshetsheniasta.

Rakennus on raunioina, ja savua nousee ilmaan vaurioituneiden ajoneuvojen ja kaluston keskellä. Videolla näkyy myös loukkaantuneita ja kuolleita sotilaita.

⚡️🇺🇦HIMARS strikes a cluster of 🇷🇺Russian equipment at a gas station in the settlement of Velyki Kopani, Kherson Region pic.twitter.com/fv8hbpRPrQ

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 7, 2024