Venäläisiltä sotavangeilta kysyttiin sodasta – tämä oli vastaus

Lähes kaksi kolmasosaa venäläisistä sotavangeista pitää Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan oikeutettuna ja välttämättömänä, kun taas yli 40 prosenttia sotavangeista ei pidä ukrainalaisia täysin ihmisinä, selviää ukrainalaisen kansalaisjärjestö LingvaLexan sosiologisesta tutkimuksesta.
Asiasta uutisoi Ukrainska Pravda.
– Niin sanotun erikoisoperaation (Venäjän propagandassa käytetty termi kuvaamaan Moskovan sotaa Ukrainaa vastaan) oikeutuksen keskimääräinen taso otoksessa on kohtalainen, 35,81 prosenttia. Kaiken kaikkiaan 68,29 prosenttia sotilaista pitää sotaa jossain määrin oikeutettuna ja välttämättömänä, sosiologit kertovat.
LingvaLexa korostaa, että Venäjän propagandaan uskovien sotavankien keskuudessa noin 88 prosenttia arvioi sodan jossain määrin oikeutetuksi. Niiden joukossa, jotka eivät usko propagandaan, 51 prosenttia sanoo silti, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan on oikeutettu.
– On huomattavaa, että noin 13 prosenttia vahvasti propagandaan uskovista sanoo sodan olevan täysin perusteltu ja välttämätön, kun skeptikkojen keskuudessa näin sanoo vain kaksi prosenttia. Tämä tarkoittaa, että sotilaat, jotka uskovat täysin propagandaan, pitivät sotaa kuusi kertaa todennäköisemmin täysin oikeutettuna – erolla on psykologinen merkitys, sosiologit sanovat.
Kaiken kaikkiaan keskimäärin 47,61 prosenttia sotavangeista uskoo Kremlin propagandaan. Samaan aikaan 76,95 prosenttia uskoo ainakin yhteen propagandakertomukseen.
Tutkimusta varten haastateltiin 1 060 venäläistä sotavankia kyselylomakkeilla. Sotavankien keski-ikä on 39 vuotta.