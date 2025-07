Venäläisiä uhkaa motitus pohjoisessa, Ukrainan vastahyökkäykset purevat

Venäläisten sotabloggaajien mukaan Ukrainan vastahyökkäykset Pohjois-Ukrainan Sumyn alueella vaikeuttavat venäläisten etenemistä ja uhkaavat saartaa Andriivkassa toimivat hyökkääjän joukot, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Eräs sotabloggaaja väittää Venäjän siirtävän reservejä vahvistaakseen joukkojaan Andriivkan ja Oleksiivkan lähellä Sumyn kaupungin pohjoispuolella.

ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Sumyn alueen pohjoisosassa, mutta varsinaista etenemistä ei ole vahvistettu.

Venäjän joukot kärsivät rajuja tappioita kesähyökkäyksessään Ukrainan pitkällä rintamalinjalla. The Economistin uuden mallinnuksen mukaan Venäjän päivittäinen kuolonuhrien määrä on suurempi kuin kertaakaan aikaisemmin Ukrainan sodan aikana. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Economistin seurannan mukaan 9. heinäkuuta mennessä venäläisten kokonaistappiot ovat laajamittaisen sodan alkamisesta lähtien 900 000–1,3 miljoonaa sotilasta, joista 190 000–350 000 on kaatuneita. Lukujen mukaan kesähyökkäyksessä, joka alkoi toden teolla 1. toukokuuta, on tähän mennessä saattanut kuolla noin 31 000 venäläistä.

Venäjä ei ole kuitenkaan saavuttanut suuria voittoja rintamalla. Economistin mukaan Venäjä valtaa meneillään olevassa hyökkäyksessä vain 15 neliökilometriä päivässä, mikä vastaa suunnilleen Los Angelesin lentokentän kokoista aluetta. Viimeisen vuoden aikana se on saanut vain 0,038 neliökilometriä aluetta kuollutta sotilasta kohden.

