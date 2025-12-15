Saarrettujen venäläisjoukkojen asteittainen tuhoaminen jatkuu etulinjan tärkeässä Kupjanskin kaupungissa, kertoo Ukrainan Harkovan alueen joukkojen tiedotuspäällikkö Viktor Tregubov.

Asiasta uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Ukrainan joukkojen kerrotaan vallanneen lähes koko Kupjanskin kaupungin takaisin ja saartaneen joukon venäläissotilaita. Venäjän asevoimien komentaja, kenraali Valeri Gerasimov raportoi marraskuussa diktaattori Vladimir Putinille, että Venäjän joukot olivat vallanneet Kupjanskin.

Tregubovin mukaan venäläisiä ”puristetaan” nyt vähitellen ulos kaupungista. Hän kertoo hyökkääjän käyttävän siviileitä ihmiskilpinä, minkä vuoksi venäläisiä ei voida eliminoida välittömästi.

– Tämä voi aiheuttaa sekä siviiliuhreja että tuhoa, mitä emme halua sallia. Toisaalta emme halua sallia tappioita omille joukoillemme kaupunkihyökkäyksissä. Siksi pyrimme eliminoimaan venäläisen vastarinnan varovasti.

Tregubov arvioi, että kaupungissa on edelleen 100–200 venäläissotilasta. Heille toimitetaan ilmateitse ammuksia, ruokaa ja vettä.

– Tätä varten on tehtävä pudotuksia drooneista. Droonien kantokyky on rajallinen, ja ne eivät voi lentää kaikkialle. Kun droonit pudottavat jotain, myös ukrainalaiset näkevät, mihin se putoaa ja kuka juoksee sen perään. Siksi tässä on ylimääräinen vaaratekijä. Näin ollen venäläisillä on nyt epämiellyttävät olot Kupjanskissa.