Venäläisiä ei enää majoiteta vastaanottokeskuksissa samoihin tiloihin ukrainalaisten kanssa

Ukrainalaiset ja venäläiset turvapaikanhakijat eivät jatkossa asu samoissa asuintiloissa vastaanottokeskuksissa, Maahanmuuttovirasto tiedottaa.

Vastaanottokeskuksissa on tähän asti asunut sekä venäläisiä että ukrainalaisia asiakkaita ja arki keskuksissa on ollut rauhallista. Tilanne on alkanut muuttua Venäjän liikekannallepanon jälkeen. Ukrainalaiset ovat kertoneet peloistaan, joita venäläisten turvapaikanhakijoiden majoittaminen samoihin tiloihin on heille aiheuttanut.

Maahanmuuttovirasto ei jatkossa sijoita ukrainalaisia ja venäläisiä samoihin asuintiloihin vastaanottokeskuksissa.

– Meille tärkeintä on, että asiakkaamme kokevat olonsa Suomessa turvalliseksi, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela tiedotteessa.

Uusien venäläisten turvapaikanhakijoiden kohdalla käytäntö on astunut voimaan heti. Maassa pidempään asuneet asiakkaat siirretään erilleen lokakuun aikana. Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut vastaanottokeskuksia huomioimaan kaikessa toiminnassa tilanteen sensitiivisyyden ja asiakkaiden turvallisuudentunteen.

Maassa pidempään oleskelleiden siirrot eri vastaanottokeskuksiin toteutetaan lokakuun aikana. Kyse on mittavista järjestelyistä, koska vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä ennätysmäärä asiakkaita.

Siirroissa huomioidaan myös asiakkaiden moninaiset tilanteet.

– Meillä on vastaanottokeskuksissa asiakkaana esimerkiksi perheitä, joissa on molempia kansalaisuuksia. Kansainvälistä suojelua hakevia ei tietenkään eroteta perheestään, kertoo Haahtela.

Venäläisten tekemien turvapaikkahakemusten määrässä on viime aikoina ollut kasvua. Liikekannallepanon jälkeen venäläiset ovat jättäneet 263 turvapaikkahakemusta, koko vuonna 679. Viime vuosina venäläiset ovat jättäneet 200-500 turvapaikkahakemusta. Ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna 40 536 tilapäisen suojelun hakemusta.