Venäläiset tuhosivat oman ilmatorjuntapatterinsa – video

Venäläisten miehittämällä Luhanskin alueella Altševskissa venäläinen ilmatorjuntaohjuspatteri vaikuttaa tuhonneen itse itsensä. Video julkaistiin Kyiv Operativ-telegramkanavalla aamulla 24. kesäkuuta, kertoo ukrainalainen Korrespondent.

Videolla näkyy kuinka ohjus vaikuttaa lukittuvan laukaisualustaansa, kääntyy takaisin sitä kohden ja räjähtää. Pian kuuluu autojen varashälyttimien ja pelastusajoneuvojen ääniä.

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8

— Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022