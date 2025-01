Venäläiset taas ansassa, täsmäiskusta suuret tappiot

Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen viime viikkoina onnistuneita täsmäiskuja Kurskin alueelle keskitettyjä venäläisjoukkoja vastaan.

Kremlin arvioidaan koonneen noin 50 000 sotilaan osaston, jonka tavoitteena on työntää ukrainalaiset takaisin rajan taakse. Elokuun alussa vallatusta kaistaleesta edelleen noin puolet on Ukrainan hallussa.

Venäjän tukena olevat pohjoiskorealaiset joukot ovat menettäneet marraskuun lopun jälkeen ainakin tuhat miestä kaatuneina ja haavoittuneina.

Ukrainan uusin täsmäisku tehtiin torstaina Ivanovskin kylässä, joka sijaitsee 42 kilometriä etulinjasta. Himars-raketit tuhosivat rakennuksen, jossa tiettävästi järjestettiin Venäjän laivaston 810. prikaatin palkintoseremonia.

Venäläiset sotabloggaajat ovat jakaneet tietoja, joiden mukaan rakennuksessa olisi ollut suuri määrä sotilaita. Tappioita kuvaillaan raskaiksi. Ukrainan kerrotaan tekevän systemaattisesti vastaavia iskuja Kurskin alueella venäläiskohteita vastaan.

Alkuviikosta Ukraina teki tuhoisan täsmäiskun Lgovin kaupunkiin Kurskin alueen länsiosissa. Ohikulkija kuvaili sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla tuhoja suuriksi ja sanoi, että tuhoutuneessa bunkkerissa oli iskuhetkellä sotilaita.

Kaupungissa sijainnut 810. prikaatin päämaja tuhottiin joulukuussa. Yksikkö tiettävästi vedettiin pois etulinjasta kovien tappioiden vuoksi.

Ukrainian Forces 🇺🇦 struck the village of Ivanovskoe, Kursk located ~42km from the frontline using US 🇺🇸 HIMARS Missiles

Inside the building, there was reportedly an award ceremony for the Russian Navy’s 810th Marine Brigade

Geolocation: 51.60543, 34.94259 pic.twitter.com/fGhpSryjjy

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 2, 2025