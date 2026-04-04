Venäläiset sotilaat sabotoivat varusteitaan – laitteet rikkoutuvat juuri ennen rintamalle lähtöä

Itä-Ukrainassa taistelevat venäläissotilaat ovat alkaneet sabotoimaan omia varusteitaan ja ajoneuvojaan välttääkseen rintamalle päätymisen, kertoo miehitetyillä alueilla toimiva ukrainalainen partisaaniryhmä Ateš Telegram-kanavallaan.

Syyskuussa 2022 perustettu Ateš on sodan alkamisen jälkeen ottanut vastuun useista kymmenistä iskuista venäläisiä miehitysjoukkoja vastaan. Ryhmittymä harjoittaa iskujen lisäksi vakoilua.

Atešin partisaanin mukaan sabotaasia on havaittu ainakin 255. moottorikiväärirykmentissä, joka on sijoitettuna Konstantynivkan rintamalle Donetskin alueelle.

– Mekaanisia vaurioita moottoreissa, hydrauliikkanesteiden vuotoja, vikoja sähköjohdoissa ja polttoainejärjestelmissä, Atešin tiedotteessa listataan.

– Nämä ”viat” tapahtuvat usein juuri ennen taistelutehtäviä.

Tiedotteessa kerrotaan, että rykmentin komppaniaupseerit ovat tietoisia sabotaasista, mutta ovat silti hiljaa.

– Ihmiset eivät halua mennä sinne [rintamalle]. He, jotka pystyvät rikkomaan asioita, tekevät niin. Komentajilla ei ole mitään syytä aiheuttaa skandaalia, koska he tietävät, minne [sotilaita] ollaan lähettämässä, rykmentissä toimiva Atešin lähde kertoo.

Rintamalle lähtöä pelätäänkin nyt enemmän kuin mahdollisia kurinpitotoimia. Kyse ei myöskään ole yksittäisistä tapauksista, sillä lähde kuvaa sabotaasia ”systemaattiseksi”.

Käytännössä ilmiö onkin johtanut siihen, että rikkoutuneet varusteet ja ajoneuvot istuvat nyt tyhjän panttina.

Ateš kertoo tiedotteessaan jatkavansa ilmiön tarkkailua.

Rykmentin sotilaiden motivaatio vaikuttaa heikentyneen rajusti, sillä vielä marraskuussa Vladimir Putin antoi yksikölle oikeuden käyttää kaartinrykmentin nimeä palkintona ”henkilöstön osoittamasta sankaruudesta ja rohkeudesta sekä sisukkuudesta ja urheudesta taisteluoperaatioissa isänmaan ja valtion etujen puolustamiseksi”.