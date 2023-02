Venäläiset polttavat miehitetyillä alueilla kirjoja

Ukrainan Luhanskin alueella toimivat miehitysjoukot polttavat ukrainalaiskirjoja, uutisoi The Kyiv Independent.

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkoihin kuuluvan Ukrainan vastarintakeskuksen mukaan venäläiset ovat keränneet ukrainalaisten kirjailijoiden kirjoja ja polttaneet niitä höyrykattiloissa. Kirjoja on kerätty muun muassa kouluista ja kirjastoista.

Kirjojen polttamistapauksia on raportoitu ainakin Rovenkyssa, noin 45 000 asukkaan hiilikaivoskaupungissa lähellä Venäjän rajaa. Vastarintakeskuksen mukaan venäläiset ovat perustelleet kirjallisuuden poistamista sillä, että kirjallisuus on ollut ”natsistista”. Aiemmin tammikuussa kirjastoja on tyhjennetty ukrainalaisista kirjoista Melitopolin kaupungissa.

Venäjän Luhanskin alueella toimivat miehitysjoukot ovat Vastarintakeskuksen mukaan julkaisseet 365 kirjan listan, jotka on poistettava kaikista alueen kouluista ja kirjastoista.

Kiellettyjen kirjojen joukkoon kuuluu muun muassa holodomoria ja Ukrainan historiaa käsittelevä kirjallisuus, Ukrainan itsenäistymisen jälkeistä aikaa käsittelevä kaunokirjallisuus sekä kaikki kirjallisuus, joka on kirjoitettu vuoden 2014 jälkeen.