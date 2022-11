”Venäläiset murjotaan” – Näin Ukraina harhauttaa

Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin takaisinvaltauksen jälkeen Ukrainan asevoimilla on kaksi ilmeistä etenemissuuntaa, arvioi King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

– Ukrainan joukot etenevät jo Koillis-Ukrainassa kohti Svatoven ja Kreminnan välistä maantietä. Näin voidaan katkaista suuri huoltoreitti, joka kulkee Itä-Ukrainan Donbassissa sijaitseviin venäläisten linnoitettuihin asemiin, Martin toteaa Twitterissä.

– Ukrainalaiset voisivat myös ajaa hyökkäyskiilan Venäjän eteläisen puolustuslinjan läpi ja yrittää jakaa hyökkääjän joukot kahtia. Tämän etuna on se, että venäläisten viimeinen suuri rautatietä pitkin kulkeva huoltolinja etelässä katkeaisi.

Venäjän joukot ovat vahvistaneet ja linnoittaneet eteläistä etulinjaansa merkittävästi.

Ukrainalaisten kerrotaan tehneen maihinnousun Kinburnin niemimaan läntisimpään osaan Hersonin kaupungin lounaispuolella.

– Ukrainalaisten edettyä Hersonin alueella tämä (niemimaa) on tykkitulen ulottuvissa. Venäläisillä on vaikeuksia pitää aluetta hallussaan, Martin sanoo.

Ukrainalaisten sanotaan edenneen Kinburnin niemimaalla, ja venäläiset yrittävät lähettää alueelle nopeasti vahvistuksia.

– Jos ukrainalaiset onnistuvat luomaan sillanpääaseman, he voivat käyttää sitä jalansijana jatkohyökkäyksille ja koukata venäläisten puolustusasemien sivustaan ja selustaan. Silloin Venäjän joukkojen tekemät linnoitustyöt ja puolustusasemien vahvistukset osoittautuvat täysin turhiksi, Martin toteaa.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimien vastahyökkäyksen strateginen tavoite on Krimin niemimaa.

– Tämä johtuu siitä, että se on (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin uskottavuuden strateginen painopiste. Putinin suosio (Venäjällä) kasvoi valtavasti vuonna 2014 sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin. Sen menettäminen nyt voisi merkitä hänen loppuaan, Martin selittää.

Ukrainalla etulyöntiasema

Mike Martin uskoo Ukrainan jatkavan vastahyökkäyksiään ja taistelua läpi talven.

– Heidän sotilaansa ovat paremmin koulutettuja ja omaavat korkeamman taistelutahdon kuin venäläiset. Siksi ukrainalaisilla on etulyöntiasema talvella.

– Venäläiset ovat jumiutuneet puolustavaan ajattelutapaan, eivätkä he halua poistua juoksuhaudoistaan. Ukrainalaiset vain ohittavat heidät ja murskaavat heidän huoltolinjansa.

Martin viittaa Venäjän asevoimien tähänastiseen sodankäyntitapaan ja ennustaa hyökkääjän logistiikkayhteyksien joutuvan jälleen kerran murjotuiksi.

– Venäjän joukkojen joutuessa perääntymään Krimiä kohti heidän logistiikkansa kuivuu lopulta kasaan.

Hänen mukaansa Ukrainan operaatio Kinburnin niemimaalla on harhautus. Venäläiset joutuvat ottamaan sen huomioon ja jakamaan resurssina ja joukkonsa sen mukaisesti.

Martin uskoo Ukrainan asevoimien seuraavan suuren askeleen koostuvan kolmesta eri osasta.

Ensin toteutetaan jo käynnissä oleva maihinnousuoperaatio Kinburnin niemimaalla harhautuksena. Sen jälkeen hyökätään Venäjän puolustuslinjan keskeltä läpi, edetään kohti Krimiä ja heikennetään vihollisen huoltoyhteyksiä. Lopulta tehdään ratkaiseva isku ja tuhotaan Kertsinsalmen silta.

– Uskon, että tämä tapahtuu talven aikana.

If you look at this map there are two obvious directions the Ukr could advance. In the NE they are already pushing on the Savotove-Kremina road. Has the benefit of cutting a major supply line to the Russian fortifications in the East (Donbas) pic.twitter.com/AVJKpK6PXt — Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) November 13, 2022

But actually – the Ukr have conducted an amphibious landing in the Kilburn spit (blue box). With the recent advances in Kherson this is well within massed artillery range (i.e. not just the rarer HIMARS). The Russian are finding it very hard to hold pic.twitter.com/ZLsVIzkJYE — Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) November 13, 2022