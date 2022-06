Venäläiset kärsivät tappioita uudessa hyökkäyksessä Slovjanskissa

Ukrainan armeija on raportoinut toisesta päivästä raskaan taistelun Donetskin alueella, erityisesti Slovjanskin pohjoispuolella, kertoo CNN.

Ukrainan pääesikunta ei sanonut menettäneensä uusia alueita, mutta kertoo, että venäläiset joukot ovat jatkaneet hyökkäystään Svjatohirskin lähellä, noin 20 kilometriä Slovjanskista pohjoiseen, ja kärsineet tappioita. Slovjanskiin on tehty myös lisää ilmaiskuja.

Kauempana idässä pääesikunta tiedotti, että venäläiset joukot olivat yrittäneet hyökätä Bilohorivkaan ja Mykolaivkaan. Jos ukrainalaisjoukot menettävät ne, se asettaisi Severodonetskin kaupungin piirityksen vaaraan.

– Vihollinen kärsi merkittäviä joukko- ja kalustomenetyksiä, pääesikunta sanoo.

Paikalliset viranomaiset ilmoittivat, että Bakhmutin kaupunkia, joka on osa Ukrainan Donetskin ja Luhanskin puolustusta, oli pommitettu uudelleen.

Taistelut etelässä jatkuvat, kun Ukrainan vastahyökkäys alkoi alueella viikko sitten.

Pääesikunnan mukaan venäläiset olivat tekemässä hyökkäystä Bila Krynytsan alueella Hersonin alueen pohjoisosassa; alueella, jonka Ukrainan joukot valtasivat äskettäin. Alueellisen sotilashallinnon päällikkö Oleksandr Vilkul sanoo, että venäläiset yksiköt olivat vetäytyneet aiemmin miehitetyille asemille.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjän miestappiot olivat sunnuntaihin mennessä jo yli 31 000 kaatunutta.

Visegrád 24 kertoo Twitterissä, että venäläinen kenraalimajuri Roman Kutuzov olisi kaatunut Popasnassa rintamavierilullaan. Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä olisi tiettävästi jo 13 kaatunut venäläiskenraali sitten 24. helmikuuta alkaneen hyökkäyksen.

Major General Roman Kutuzov decided to visit the troops at the frontlines near Popasna.

It turns out it was a bad idea as he was killed in an artillery strike by the Ukrainian Army.

Another Russian general bites the dust. Not since the Second World War… pic.twitter.com/D5ZR4jdcmF

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 5, 2022