Venäläisen vapaaehtoisten pataljoonan komentaja yritettiin räjäyttää kotinsa aulaan

Moskovalaisella Alie Parusan luksusalueella tapahtui räjähdys maanantaina aamulla. Venäläisten uutismedioiden mukaan yksi ihminen on kuollut räjähdyksessä ja kolmesta viiteen ihmistä loukkaantunut vakavasti.

Venäläinen sotabloggarikanava VTšk-OGPU, jolla on yhteyksiä Venäjän tiedusteluun, väittää saaneensa tietoonsa, että iskun kohteena on ollut Armen Sarkisjan. Kanavan mukaan Sarkisjan on viety sairaalaan ja hänen tilansa on vakava.

Sarkisjan on Donetskin ”kansantasavallan” nyrkkeilyliiton puheejohtaja ja Arbat-pataljoonan perustaja. Arbat on erikoisjoukko, jossa taistelee julkisten lähteiden perusteella entisiä Wagnerin sotilaita. Väitetysti Arbat-joukko on kuulunut Donetskin ”itsepuolustusjoukkoihin” eli Venäjän ohjailemiin paramilitia-ryhmiin ja liitetty rintamalla osaksi Venäjän asevoimia heinäkuussa 2023. Tämän arvellaan liittyvän hieman aiemmin tapahtuneeseen Wagnerin perustaja Jevgeni Prigožinin kuolemaan. Lokakuussa 2023 Arbat-pataljoona ja Wagner-ryhmän jäänteitä havaittiin Avdiivkan taisteluissa, joissa Arbat kärsi raskaita tappioita. Venäläisen Kommersant-lehden mukaan Arbat on perustettu vuonna 2022. Sen vahvuus on noin 500 sotilasta, ja heistä suurin osa on Sarkisjanin tapaan etnisiä armenialaisia.

Sarkisjan on työskennellyt Venäjän miehitysvallan puolesta jo Itä-Ukrainan sodasta lähtien. Riippumattoman venäläisen Insider-lehden mukaan Sarkisjanilla on pitkä entisyys järjestäytyneen rikollisuuden parissa, ja hän on toiminut miehityshallinnon hyväksi jo vuodesta 2014. Ukrainalaisen Tsensor-sivuston mukaan Sarkisjan osallistui tuolloin Maidan-liikkeen häiriköintiin erikoistuineiden tituški-partioiden organisoimiseen. VTšk-OGPU-kanavan mukaan Sarkisjanilla on ollut läheiset välit Ukrainassa taisteleviin tšetšeeneihin.

Venäläisen Kommersant-lehden mukaan Alie Parusan räjähdyksessä kuoli yksi Sarkisjanin henkivartijoista. VTšk-OGPU:n mukaan ainakin yksi vartijoista on Oleg Kaspirovitš, joka on toiminut aiemmin Krimin aluehallinnon sisäministeriön joukkojen johdossa. Kanava kertoo lähteisiinsä vedoten myös, että Alie Parusan kerrostalon alakerrassa tapahtunut räjähdys on vastannut voimaltaan suunnilleen 300-400 gramman trotyylipanosta.

Venäjän viranomaiset tutkivat tapausta murhayrityksenä.