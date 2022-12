Venäläisen upseerin järkytys: En ajatellut, että oma maani kohtelisi minua näin

BBC kertoo jutussaan Ukrainan rintamalle lähetystä venäläisestä Stas-nimisestä upseerista, joka kieltäytyi taistelemasta. Stas otettiin kiinni, ja häntä painostettiin palaamaan etulinjaan pahoinpitelyillä sekä uhkailuilla.

Stas alkoi pian rintamalle saavuttuaan lähettää isälleen Sergeille viestejä.

– Hän kysyi, mitä tapahtuisi, jos hän kieltäytyisi taistelemasta, Sergei kertoo.

Kummankin miehen nimet on muutettu, jotta henkilöllisyydet eivät paljastuisi.

Stas kertoi isälleen eräästä taistelusta.

– Hän sanoi, että (venäläisille) sotilaille ei annettu suojaa, tiedustelutietoja ei kerätty eikä (hyökkäystä) valmisteltu ollenkaan. Heille annettiin käsky edetä, mutta kukaan ei tiennyt, mitä heillä oli vastassaan, Sergei sanoo.

Taistelusta kieltäytyminen oli vaikea päätös Stasille.

– Sanoin hänelle, että on parempi kieltäytyä. Tämä ei ole meidän sotamme. Se ei ole vapautussota. Hän sanoi ilmoittavansa kieltäytymisestään kirjallisesti, Sergei muistelee.

Tämän jälkeen Stasilta ja muilta taisteluista kieltäytyneiltä sotilailta otettiin aseet pois, ja he joutuivat aseistettujen sotilaiden vartioimiksi.

Sergei kävi monta kertaa Ukrainassa etulinjassa ja yritti saada poikansa vapautetuksi. Hän lähetti lukuisia vetoomuksia asevoimien virkamiehille, syyttäjille ja tutkijoille.

Lopulta ponnistelut tuottivat tulosta, ja Stas lähetettiin takaisin Venäjälle. Poika kertoi isälleen, että ryhmä ”muita venäläisiä sotilaita” yritti pakottaa hänet vankeusaikana taistelemaan etulinjassa.

– He hakkasivat häntä ja veivät hänet ulos antaen ymmärtää, että hänet ammuttaisiin. He panivat hänet makuulle maahan ja käskivät laskea kymmeneen. Hän kieltäytyi. Sitten he löivät häntä useita kertoja pistoolilla päähän. Hän sanoi minulle, että hänen kasvonsa olivat veren peitossa, Sergei kertoo.

– Sitten he veivät hänet huoneeseen ja sanoivat hänelle: ”Tulet mukaamme, muuten tapamme sinut”. Lopulta joku sanoi, että he veisivät poikani töihin varastohuoneeseen.

Stas palveli upseerina armeijassa, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa viime helmikuussa. Presidentti Vladimir Putin lupasi, että vain sopimussotilaat ja ammattilaiset osallistuisivat Moskovan niin sanottuun erikoisoperaatioon Ukrainassa.

Syyskuussa tilanne kuitenkin muuttui. Putin ilmoitti ”osittaisesta liikekannallepanosta”, ja satoja tuhansia Venäjän kansalaisia määrättiin asepalvelukseen.

Monet mobilisoidut sotilaat ovat valittaneet siitä, että heidät lähetettiin sota-alueelle ilman riittäviä varusteita tai riittävää koulutusta. Mediatietojen mukaan venäläisiä pakkovärvättyjä on lukittu muun muassa kellareihin, koska he ovat kieltäytyneet palaamasta etulinjaan.

Joillekin venäläisille taisteluista kieltäytyminen voi olla moraalinen kanta. Mutta tälle on olemassa yleisempi selitys, toteaa Venäjän aseistakieltäytyjien liikkeen koordinaattori Elena Popova.

– He, jotka kieltäytyvät taistelemasta, ovat joutuneet viettämään kohtuuttoman paljon aikaa etulinjassa, Popova selittää.

– Toinen syy on heidän huono kohtelunsa. He ovat viettäneet aikaa juoksuhaudoissa, vilustuneena ja nälkäisinä, mutta kun he tulevat takaisin rintamalta, komentajat vain haukkuvat heitä.

Sergein mukaan hän on nyt poikansa kanssa samalla aaltopituudella.

– Poikani kertoi minulle, että ”en koskaan ajatellut, että oma maani kohtelisi minua tällä tavalla”, Sergei sanoo.

– Ihmiset täällä eivät ymmärrä, kuinka suuressa vaarassa olemme. Ei vastustajan vuoksi. Vaan oman puolemme vuoksi.

“I never thought my own country would treat me this way." We tell the story of a Russian army officer in Ukraine: after refusing to fight, he was beaten & threatened with execution to try to force him back to the front line. Producer @BBCWillVernon https://t.co/L2Fjs8aiAW

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 12, 2022