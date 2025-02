Venäläisen lentokoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa

Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen tilaa perjantaina iltapäivällä, kertoo Puolustusministeriö tiedotteessaan.

Ilmatilanloukkaus tapahtui Suomenlahdella Hangon länsipuolella noin kello 17.15. Venäläiskoneen epäillään ehtineen olleen Suomen ilmatilassa muutaman minuutin ajan.

Puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi asiaa perjantai-iltana viestipalvelu X:ssä. Hän totesi, että asia otetaan vakavasti.

– Suhtaudumme vakavasti epäiltyyn alueloukkaukseen ja sen tutkinta on aloitettu välittömästi, Häkkänen kommentoi.

Tapauksen tutkinta on siirtynyt Rajavartiolaitokselle, joka tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä.

Flightradar24 -tutkapalvelun mukaan Hangon eteläpuolella lensi ilmatilanloukkauksen hetkellä Venäjän puolustusministeriön alaisen 223. lentolaivueen Tupolev 154 -matkustajakone.

Tupolev oli tutkadatan perusteella noussut aikaisemmin iltapäivällä Kaliningradissa sijaitsevasta Venäjän Itämeren laivaston Kaliningrad-Tškalovskin lentotukikohdasta. Sitä, oliko ilmatilanloukkauksesta vastuussa kyseinen lentokone, ei ole vahvistettu.

Lentokone lensi pohjoiseen Itämeren yllä, kääntyi Hangon lounaispuolella kohti itää ja jatkoi Suomenlahden yllä kohti Venäjää.

Tutkadatan mukaan lentokone laskeutui keskelle metsää Moskovan itäpuolella. Venäjällä esiintyy kuitenkin runsaasti GPS-häirintää, joten on todennäköistä, että todellisuudessa lentokone laskeutui jollekin Moskovan alueen useista lentotukikohdista.

223. lentolaivue on Venäjän puolustusministeriön alainen laitos, joka on vastuussa kuljetuspalvelujen järjestämisestä Venäjän asevoimille, viranomaisille ja valtiojohdolle. Sen päämaja sijaitsee Tškalovskin lentotukikohdassa Moskovan lähettyvillä. Nimestään huolimatta kyseessä on eri tukikohta kuin Kaliningradin Tškalovskin tukikohta.

Yhdysvallat on asettanut laivueelle pakotteita johtuen sen yhteyksistä Wagner-palkka-armeijaan.