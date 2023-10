Venäläinen upseeri puhui 11 toveriaan loikkaamaan Ukrainaan

Venäläinen upseeri loikkasi Ukrainaan mukanaan 11 toveriaan, kertoo Ukrainan tiedustelupalvelu GUR.

Virolaisen sotabloggaajan Dmitri X:ssä tekemässä päivityksessä on upotettuna video, jossa Venäjän armeijan luutnantti Daniil Alfryorov kertoo joukkonsa olosuhteista ja paostaan. Alfryorov pakeni alaistensa kanssa Ukrainan avustuksella.

Alfryorovin kerrotaan tehneen yhteistyötä Ukrainan sotilastiedustelun kanssa ennen pakoa. Alfryorovin mukaan hän ja hänen joukkonsa olivat vaarassa tulla kidutetuiksi ja lähetetyksi varmaan kuolemaan Venäjän asevoimissa.

– En tahdo taistella tai tappaa, olin sotaa vastaan sen alusta alkaen, Alfryorov kertoo henkilökohtaisesta vakaumuksestaan.

– Uskon Putinin olevan murhaaja, hän sanoo.

Alfryorov kertoo, että hänen yksikössään oli monia rikoksista tuomittuja. Joukkojen moraali oli hänen mukaansa huono.

– Tilanteen parantamiseksi pataljoonan komentaja loi osaston, jonka tehtävänä oli ottaa kiinni tyytymättömiä ja sitoa heitä puihin tai heittää kuoppaan, Alfryorov kuvailee.

— Dmitri (@wartranslated) October 1, 2023