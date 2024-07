Venäläinen sukellusseura tutkii Laatokkaa: Esiin nousi uusi väite talvisodasta

Venäläinen sukellusharrastusjärjestö etsii Laatokasta kadonnutta Valamon luostarin kelloa. Samalla löytyy muutakin. Vuonna 2019 löytyi Laatokkaan uponnut suomalainen alus, kuluvan vuoden heinäkuussa syvyyksistä nousi suomalainen kaasunaamari ja suksisauva.

Viime viikolla asiasta kertoi Venäjän virallinen lehti Rossiskaja Gazeta. (Linkki ei toimi EU-alueella olevista ip-osoitteista).

Sukeltajaryhmä on sukeltanut hylyllä aiemminkin. Kyseessä on S/S Valamon luostari -kuljetusalus. Nyt lehti ja sukeltajaryhmän johtaja Sergei Kulikov esittävät, että alus on ollut uppoamisensa aikaan Suomen asevoimien käytössä. Tämän todistavat heidän mielestään sotilaskaasumaski ja suksisauva. Suksisauva on lehden mukaan saattanut olla suomalaisen tarkka-ampujan käytössä. Mikä sauvassa viittaa juuri tarkka-ampujaan, ei tule artikkelista ilmi.

S/S Valamon luostari rakennettiin Tukholmassa vuonna 1862. Se liikennöi Suomen lipun alla vuodesta 1889 uppoamiseensa asti. Höyrylaiva upposi, kun Neuvostoliitto pommitti Valamoa 22. tammikuuta 1940. Alus sai osumia useista pommeista ja upposi laituriin.

Sieltä Orjolin kaupungin sukellusseura Divo sen löysi vuonna 2019.

Venäjälle voi olla hyödyllistä osoittaa, että höyrylaiva oli Suomen asevoimien käytössä, sillä Neuvostoliitto pommitti Valamoa tuhoisasti pian laivan uppoamisen jälkeen. Helmikuun alun 1940 pommituksissa useat ikivanhan ja arvokkaan luostarin rakennukset tuhoutuivatkin, ja luostarin toiminnot evakuoitiin maaliskuussa 1940. Tähän päättyi luostaritoiminta Laatokalla. Se käynnistyi uudestaan vasta Neuvostoliiton loppuaikoina 1989, ja toiminta siirtyi Moskovan patriarkaatin alaisuuteen.

Vuonna 2018 Venäjän presidentti Vladimir Putin kiitteli Suomea siitä, että Valamon arvoesineet ja kirjasto säilytettiin. Ne vietiin turvaan Neuvostoliitolta Heinävedelle, jossa Valamo jatkaa toimintaansa.

Aarteiden säilyttämisestä hyötyi myöhemmin myös Orjolin sukellusseura Divo. He kävivät Heinävedellä tutustumassa arkistotietoihin Valamon luostari -aluksesta vielä syksyllä 2023. Seuraavana talvena Helsingin Sanomat kertoi sukeltajista julkaistavasta dokumentista.

Sukellusseura Divon toiminta vaikuttaa puoliammattimaiselta. He kertovat käyttäneensä tekoälyä Laatokan pohjaa tutkiessaan ja heidän sivuiltaan löytyy pätevän oloista 3D-mallinnusta. Kohteisiin lähetetään ensin vedenalainen kuvausdrone, sillä Laatokan vesi on niin kylmää, ettei ihmisen kannata oleilla pinnan alla sukelluspuvussakaan kovin kauaa.

Viimeksi kesäkuussa Divo löysi Laatokan pohjasta 1800-luvulla rakennetuksi arvioimansa puulaivan, jonka se uskoo olevan suomalainen. Kyydistä löytyi ainakin Höganäs-tiilitehtaan tiiliä, ja kyljestä Leviathanin logo.

Keväällä 2023 Laatokan pohjasta Valamon luostarisaaren ja Käkisalmen kaupungin väliltä löytyi hinaaja. Tuolloin 1xpedition-nimellä tunnettuun hankkeeseen osallistuvat Divon sukeltajat kertoivat, että heitä tukivat sukelluksella DOSAAF-järjestön sukeltajat.

DOSAAF on Venäjän vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka järjestää väestösuojelu- ja sotilaskoulutusta, ajo-opetusta ja ampumista. DOSAAF:lla on juuret Stalinin aikaisessa Neuvostoliitossa: se perustettiin vuonna 1927 vapaaehtoiseksi ilmapuolustuksen ja kemiallisen puolustuksen järjestöksi. Vuoteen 1951 saakka järjestön nimi oli OSOAVIAHIM. Vuodesta 2016 alkaen DOSAAF:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut suomalaisille tuttu mies Arkadi Rotenberg. Oligarkki Rotenberg kuuluu veljensä Boris Rotenbergin tapaan presidentti Putinin lähipiiriin: he urheilivat Putinin kanssa samassa judoseurassa 1960-luvun Leningradissa (nyk. Pietari).

Talouslehti Forbes arvioi Arkadi Rotenbergin omaisuuden arvoksi noin neljä miljardia dollaria, joista on pitkälti kiittäminen perheen ”minidynastiaa” muistuttavaa asemaan Venäjällä Putinin suosiossa. Rotenbergin omistamat yhtiöt vastasivat suurelta osin Krimin niemimaan Venäjään yhdistävän sillan rakentamisesta.

Rotenbergin pikkuveli Boris ja veljenpoika Roman ovat myös Suomen kansalaisia. Putinilla puolestaan on tiettävästi useampikin huvila Karjalassa: esimerkiksi lääkäri Winterin huvilan Laatokan pohjoisrannalla on uutisoitu kuuluvan Putinin perheelle.

Moskovan patriarkka Kirillin taas on kerrottu omistavan Valamon saarirykelmän kaakkoiskärkeen jäävän Kelisaaren, jolla sijaitsee Suomen-aikaisen patterialueen lisäksi nyt myös pari huvilaa, kopterikenttä ja rukoushuone.

Valamo onkin noussut Venäjän hallintoeliitin suosimaksi lomailu- ja pistäytymiskohteeksi. Putin on käynyt luostarissa useita kertoja – viimeksi tiettävästi Valko-Venäjän itsevaltiaan Aljaksandr Lukašenkan kanssa.

Venäjällä on viime vuosina perustettu yhä tiiviimmin erilaisia historiaa uudelleen kirjoittavia hankkeita. Esimerkiksi kesäkuun lopulla Karjalan syyttäjänvirasto pyysi tuomistuinta tunnustamaan virallisesti, että suomalaiset tekivät jatkosodan aikana Itä-Karjalassa ”kansanmurhan”. Sen sijaan Stalinin vainojen uhrien kohtaloita ja hautapaikkoja selvittänyt Memorial-järjestö on kielletty kokonaan.

Ei siis ihme, että Valamon luostarin historia ja sotahistoria kiinnostavat.