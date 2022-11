Venäläinen sotilas tilittää tädilleen: Ryöstelykään ei enää onnistu

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut Ukrainassa taistelevan venäläisen Vitali-nimisen sotilaan ja tämän Lena-nimisen tädin välisen puhelinkeskustelun.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa Lena kehottaa huonosti varusteltuja venäläissotilaita varastamaan itselleen tarvikkeita ja varusteita.

– Kyllähän te tiesitte, että meillä (Venäjän armeijalla) ei ole mitään. Sanoin silloin, että ”kaverit, älkää olko hölmöjä, vaan varastakaa tavaroita ja tarvikkeita”, Lena sanoo.

Vitali kuitenkin kertoo myös ryöstelyn olevan mahdotonta, koska he ovat etulinjassa pellolla kaukana asutuskeskuksista.

– Me olemme pelloilla 20 kilometrin päässä lähimmästä asutuskeskuksesta. Mitä me voimme tuoda? Meillä ei ole ajoneuvoja, ei yhtään mitään. Me olemme pellolla. Ohjukset ja raketit lentävät edestakaisin yläpuolellamme.

– Täällä on vain idiootteja. Tykistömme ampuu joka suuntaan vain ampuakseen kranaatteja.

Lena tiedustelee venäläissotilaiden olinpaikkaa, mutta Vitali ei osaa vastata siihen.

– Kukaan ei tiedä sitä. Ihmisiä lähtee pois (rintamalta), ja sotilaspoliisit tuovat heitä takaisin omiin tai muihin yksiköihin. Kukaan ei halua taistella. Kaikki ovat saaneet tarpeekseen. Tämä on aivan p….a. Kaikki etsivät keinoja päästä pois täältä, Vitali kertoo

– Meitä kohdellaan todella huonosti…ketään (upseereita) ei kiinnosta p….n vertaa, he istuvat lämpimässä 100 kilometrin päässä (etulinjasta) suojassa ja antavat idioottimaisia käskyjä hyökätä edessä olevan miinakentän läpi. Tätä sotaa varten ei valmistauduttu lainkaan.

Vitalin mukaan hän on asemissa 30 muun sotilaan kanssa karuissa olosuhteissa. Sotilaat ovat nälissään, litimärkiä ja heillä on kylmä.

– He tuovat meille ruokaa vain halutessaan. Tämä on aivan p….a. Täällä on syntymässä kapina.

Lena kyselee, saavatko miehet vahvistuksia ja täydennyksiä.

– Emme saa yhtään mitään, Vitali vastaa.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrättyjen venäläissotilaiden taistelutahto on erittäin alhainen, ja yhä useampi kieltäytyy taistelemasta Ukrainan rintamalla. Heidät lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Venäjän joukkojen kerrotaan syyllistyneen laajamittaiseen ja systemaattiseen ryöstelyyn Ukrainan kaupungeissa ja kylissä. Varastettua tavaraa lähetetään Venäjälle sotilaiden kotiseuduille.

In this intercepted call, speaking to a Russian soldier, the woman who is his relative suggests he tries to grab as much as possible, but he responds that he is in a field and his primary concern is surviving. pic.twitter.com/IuhFLJtaRe

— Dmitri (@wartranslated) November 28, 2022