Venäläinen sotilas tilittää: Komentaja käski heittämään lumipalloja kranaattien sijaan

Venäjän Hanti-Mansiassa asepalvelukseen määrättyjen sotilaiden taistelukoulutuksessa on käytetty lumipalloja käsikranaatteina. Lisäksi ampumista on harjoiteltu ilman ampumatarvikkeita, kertoo paikallinen Muksun FM -uutissivusto Telegramissa viitaten Ukrainan sotaa koskevaan liikekannallepanoon.

Pakkovärvättyjen miesten vaimojen mukaan miehet on viety ampumaradalle vain kolme kertaa kuukauden aikana, muta kovilla ammuksilla ei ole harjoiteltu.

Sen sijaan miehille on annettu vähäpätöisiä tehtäviä, kuten polttopuiden pilkkomista, perunoiden kuorimista ja tilojen siivoamista.

– Mieheni sanoi minulle, että heidän komentajansa käski ”tekemään lumipalloja ja heittämään niitä kranaattien sijaan”. Seuraavalla kerralla he oppivat ampumaan lataamattomilla aseilla. Kolmannella kerralla heille annettiin rynnäkkökiväärit, ja he kävelivät useita kilometrejä radalle. He seisoivat siellä pakkasessa ja palasivat leirille ampumatta. Se on ainoa taistelukoulutus, jota he ovat saaneet, erään miehen vaimo kertoo.

Lukuisten mediatietojen mukaan palvelukseen määrätyt sotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Lisäksi sotilaiden taistelutahdon kerrotaan olevan erittäin alhainen, ja yhä useampi kieltäytyy taistelemasta Ukrainan rintamalla.

1/ Mobilised Russian soldiers from Western Siberia have been 'trained' to fight in Ukraine using snowballs as grenades and practicing shooting without ammunition, according to their wives. pic.twitter.com/h5ZCEiRuKG

