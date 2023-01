Venäläinen sotilas paljastaa: Aseen voi ostaa kahdella tupakkakartongilla

Ukrainan sotilastiedustelu on siepannut venäläisen sotilaan ja mieshenkilön välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

Liikekannallepanossa pakkovärvätty Max-niminen sotilas kertoo, että hänelle ja muille Ukrainan rintamalle lähetetyille miehille ei ole annettu univormuja eikä kunnollisia varusteita

– Ei täällä kukaan anna meille yhtään mitään. Meille luvattiin, että saamme vaatteet etulinjassa. Mutta emme saaneet, Max kertoo.

Hänen mukaansa mobilisoitujen venäläisten pitää käyttää löytämiään vaatteita ja varusteita.

Rintamalla käydään myös kauppaa, ja tupakka toimii valuuttana.

– Täällä voi ostaa aseen kahdella tupakkakartongilla.

Max kertoo myös, kuinka sotilaat värjöttelevät öisin metsissä kylmässä ja huonossa säässä.

– Päivisin yritämme suojautua (ukrainalaisten) kranaatinheittimien iskuilta.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Liikekannallepanon myötä rintamalle komennettujen venäläisjoukkojen kerrotaan kärsivän alhaisesta moraalista ja taisteluhaluttomuudesta.

Lukuisat mediatiedot ja sosiaalisessa mediassa kiertävät videot kertovat, kuinka palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

In this intercepted call, a Russian mobilised soldier tells about the lack of proper equipment provided to him – you wear what you yourself can find. Moreover, you can even buy a gun for just two cartons of cigarettes. pic.twitter.com/lsmLKUo43v

— Dmitri (@wartranslated) January 2, 2023