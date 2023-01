Venäläinen sotilas kertoo: Ukrainalaiset ajavat meidät pois asemistamme

Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin lähellä taisteleva venäläinen sotilas kertoo, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin äskettäinen vierailu etulinjassa inspiroi ukrainalaisia sotilaita taistelemaan uudella tarmolla.

Hän kertoo riippumattomalle venäläiselle iStories-uutissivustolle, että Ukrainan asevoimat työnsi venäläiset pois asemistaan ja ukrainalaiset jatkavat etenemistään.

Donetskin alueella on käyty kiivaita taisteluita, kun Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata Bahmutin kaupungin. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan aikaan läpimurtoa raskaista tappioista huolimatta, ja eteneminen on ollut erittäin hidasta viime kuukausien aikana. Myös Ukraina joukot ovat kärsineet kovia tappioita.

Venäläissotilaan mukaan presidentti Vladimir Putinin vierailu etulinjassa motivoisi venäläisjoukkoja. Kun Volodymyr Zelenskyi vieraili Bahmutissa 20. joulukuuta, Vladimir Putin palkitsi samaan aikaan Kremlissä Venäjään liitettyjen Ukrainan alueiden miehityshallintojen johtajia.

Venäläissotilas kertoo, että 40 prosenttia hänen yksikkönsä sotilaista on kuollut. Lisäksi alueelle lähetetyistä mobilisoiduista venäläissotilaista suurin osa – 200–300 – on joko kuollut tai haavoittunut.

– Tappioita tulee joka päivä. En todellakaan ole varma, palaammeko koskaan täältä.

Hänen mukaansa myös Venäjän puolella taistelevat yksityisen palkka-armeija Wagnerin taistelijat ovat kärsineet kovia tappioita Bahmutin ympäristössä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi hiljattain, että Venäjän joukot ovat saavuttamassa kulminaatiopisteen Itä-Ukrainan Bahmutissa

Kulminaatiolla tarkoitetaan hetkeä, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.

