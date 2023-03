Venäläinen sotilas järkyttyi HIMARS-iskusta: Koko rakennus päreinä

Itä-Ukrainan Kreminnan rintamalohkolla taisteleva venäläinen sotilas kuvailee Ukrainan sotilastiedustelun sieppaamassa puhelussa tämänhetkistä taistelutilannetta.

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa sotilas kertoo ystävälleen ukrainalaisten Himars-raketinheittimellä tekemästä iskusta venäläisten tukikohtaan Kreminnassa.

– Kaverit menivät hakemaan autoja. Meillä on tukikohta Kreminnassa. He yöpyivät siellä ja saivat Himars-iskun niskaansa. Yhdeksän miestä kuoli, venäläissotilas sanoo.

– Iskusta selvinneet ovat onnekkaita. Yhdellä on traumaattinen aivovaurio, ja toinen selvisi naarmuilla. Rakennuksesta jäi pystyyn vain yksi seinä. Heidän mukaansa koko rakennus tuhoutui.

Hän kertoo Ukrainan asevoimien tulittaneen tykistöllä ja kranaatinheittimillä venäläisten asemia Kreminnan ympäristössä.

– He (ukrainalaiset) yrittävät saada aikaan läpimurtoja pienillä ja liikkuvilla ryhmillä. He yrittävät saada Kreminnan rautatieyhteydet haltuunsa. Kreminna on heidän tärkein tavoitteensa, sotilas sanoo.

Hän kertoo kuulleensa palkkasotureilta, että sotatoimet kiihtyvät maaliskuussa maan kuivuessa ja kovettuessa.

– Silloin molemmat osapuolet aloittavat etenemisen.

Sotilas puhuu myös länsimaiden aikeista lähettää Ukrainalle Leopard-panssarivaunuja.

– Ja ennen tätä heille (ukrainalaisille) toimitettiin raskaasti panssaroituja ajoneuvoja, jonkinlaisia uusia panssarivaunuja.

Intercepted calls.

1. Russian soldier talks about his first meeting with HIMARS in Kreminna, future plans for the offensive, and Western deliveries of tanks. pic.twitter.com/rHQ6yiAnFI

— Dmitri (@wartranslated) March 2, 2023