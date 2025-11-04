Venäläinen sotabloggaaja karmeista tappioista: Kuinka perusteltua tämä kaikki on?

Venäjä on kärsinyt täysimittaisen hyökkäyssodan aikana merkittäviä tappioita.
Arvioiden mukaan tappiot ovat nousseet jopa reilusti yli miljoonaan ihmiseen. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kirjoittaa X-viestipalvelussa erään venäläisen sotabloggaajan pohtivan, kuinka valtavat tappioluvut tullaan selittämään tulevaisuudessa.
Bloggaajan mukaan Venäjän tulee jossain vaiheessa tunnustaa valtavat tappioluvut.
– Milloin paljastetaan tilastot menetyksistä taistelussa jostakin satunnaisesta kylästä, jonka merkitys on vain sen symbolisessa arvossa?
Owenin mukaan bloggaaja kysyy, huomaavatko ihmiset koskaan kokonaisten pataljoonien kadonneen taisteluissa merkityksettömistä metsäalueista.
– Olen vain utelias, nouseeko kysymys ”miksi” koskaan esille myöhemmin? Kuinka perusteltua tämä kaikki on?
Sotabloggaaja pohtii, herättävätkö luvut kuitenkaan ihmisissä laajaa kiinnostusta tulevaisuudessa. Hänen arvionsa on pessimistinen.
– Luulen, että sota pyyhkii kaiken pois. Sodan jälkeen kaikki ovat liian laiskoja selvittämään mitään, ja konfliktin tuoreus katoaa.
4/ "When will the statistics of losses in the battle for some random village, the significance of which lies only in the symbolic necessity of its capture, be revealed?
— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 4, 2025