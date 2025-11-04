Venäläinen sotabloggaaja karmeista tappioista: Kuinka perusteltua tämä kaikki on?

Venäjä on kärsinyt täysimittaisen hyökkäyssodan aikana merkittäviä tappioita.

Arvioiden mukaan tappiot ovat nousseet jopa reilusti yli miljoonaan ihmiseen. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kirjoittaa X-viestipalvelussa erään venäläisen sotabloggaajan pohtivan, kuinka valtavat tappioluvut tullaan selittämään tulevaisuudessa.

Bloggaajan mukaan Venäjän tulee jossain vaiheessa tunnustaa valtavat tappioluvut.

– Milloin paljastetaan tilastot menetyksistä taistelussa jostakin satunnaisesta kylästä, jonka merkitys on vain sen symbolisessa arvossa?

Owenin mukaan bloggaaja kysyy, huomaavatko ihmiset koskaan kokonaisten pataljoonien kadonneen taisteluissa merkityksettömistä metsäalueista.

– Olen vain utelias, nouseeko kysymys ”miksi” koskaan esille myöhemmin? Kuinka perusteltua tämä kaikki on?

Sotabloggaaja pohtii, herättävätkö luvut kuitenkaan ihmisissä laajaa kiinnostusta tulevaisuudessa. Hänen arvionsa on pessimistinen.

– Luulen, että sota pyyhkii kaiken pois. Sodan jälkeen kaikki ovat liian laiskoja selvittämään mitään, ja konfliktin tuoreus katoaa.