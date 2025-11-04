Verkkouutiset

Ukrainalaissotilas ajoneuvossa Donetskin alueella. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Venäläinen sotabloggaaja karmeista tappioista: Kuinka perusteltua tämä kaikki on?

Hyökkääjän todelliset tappiot tulevat bloggaajan mukaan jossain vaiheessa paljastumaan.
Venäjä on kärsinyt täysimittaisen hyökkäyssodan aikana merkittäviä tappioita.

Arvioiden mukaan tappiot ovat nousseet jopa reilusti yli miljoonaan ihmiseen. Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kirjoittaa X-viestipalvelussa erään venäläisen sotabloggaajan pohtivan, kuinka valtavat tappioluvut tullaan selittämään tulevaisuudessa.

Bloggaajan mukaan Venäjän tulee jossain vaiheessa tunnustaa valtavat tappioluvut.

– Milloin paljastetaan tilastot menetyksistä taistelussa jostakin satunnaisesta kylästä, jonka merkitys on vain sen symbolisessa arvossa?

Owenin mukaan bloggaaja kysyy, huomaavatko ihmiset koskaan kokonaisten pataljoonien kadonneen taisteluissa merkityksettömistä metsäalueista.

– Olen vain utelias, nouseeko kysymys ”miksi” koskaan esille myöhemmin? Kuinka perusteltua tämä kaikki on?

Sotabloggaaja pohtii, herättävätkö luvut kuitenkaan ihmisissä laajaa kiinnostusta tulevaisuudessa. Hänen arvionsa on pessimistinen.

– Luulen, että sota pyyhkii kaiken pois. Sodan jälkeen kaikki ovat liian laiskoja selvittämään mitään, ja konfliktin tuoreus katoaa.

