Venäläinen kuvasi, kun Ukraina iski – sotilaiden kauhu rankalla videolla

Sosiaalisessa mediassa kiertävä venäläissotilaan kuvaama video kesken joen ylitystä tapahtuvasta ukrainalaisten iskusta on paikannettu Hersonin alueelle Nova Kahovkaan Kozatsken lähelle. Ylityspaikan sijainti tunnistettiin videolla näkyvistä maamerkeistä. Videon tarkkaa kuvausajankohtaa ei tiedetä, mutta sen voidaan perustellusti olettaa osuneen lähipäiville.

Alta löytyvä video ei sovi herkille. Sen on kuvannut ajoneuvon kyydissä oleva venäläinen sotilas. Videolla näkyy, kuinka ajoneuvo ajaa Dnepr-jokea ylittävälle ponttonisillalle. Hetken päästä kuuluu räjähdyksiä ja huutoa ja kuva pimenee. Seuraavaksi videolla näkyy tuskissaan makaavia venäläisiä sotilaita ja heitä hoitavia tovereita.

Ukraina on tehnyt viime aikoina useita onnistuneita iskuja Dnepr-jokea ylittäville silloille. Britannian tiedustelu kertoi esimerkiksi torstaina Ukrainan tuhonneen keskeisen Darivkan sillan. Ponttonisilta oli brittien mukaan eräs tärkeimmistä reiteistä Venäjän joukkojen pohjoisen ja eteläisen sektorin välillä joen varrella. Venäjä on tiettävästi pyrkinyt korvaamaan menetettyjä siltoja lautoilla.

Moshe Schwartz (@YWNReporter) geolocated this video of a russian pontoon ferry coming under attack on the Dnipro in Nova Kakhovka.

Injured russians, panicked russian meme face, etc. aside – but I want to know what hit this ferry.

1/npic.twitter.com/KZEZLlF4WC

— Thomas C. Theiner (@noclador) September 7, 2022