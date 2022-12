Venäläinen kersantti kertoo harjoituksista kaasunaamareiden kanssa

Venäläinen kersantti kertoo nettiin vuodetussa puhelussa pojalleen, millaista harjoitusleireillä harjoittelu hänen mukaansa todellisuudessa on.

Kaapattu puhelu on kuunneltavissa ja katsottavissa englanninkielisellä tekstityksellä tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta.

Puhelussa kersantti kertoo pojalleen, kuinka sotilaat joutuvat harjoittelemaan 15 asteen pakkasessa ulkona olemattomilla varusteilla. Hän nostaa esiin myös sen, että harjoituksissa sotilaat käyttävät kaasunaamareita.

Kun poika kysyy isältään syytä kaasunaamareiden käyttöön, hän ei osaa vastata kysymykseen.

Kaasunaamareiden käyttöä harjoituksissa on ihmetelty. Osa videon somekommentoijista arvelee, että naamareiden käyttö saattaa viitata siihen, että Venäjä suunnittelisi kemiallisen aseen käyttöä Ukrainassa.

Russian sergeant at the training grounds is speaking to his son who is in the Donetsk area, in this call. He tells about specifics of Russian training: freezing outside, people losing their equipment, forced to wear gas masks with -15C outside. pic.twitter.com/e4RWFKbTmN

— Dmitri (@wartranslated) December 14, 2022