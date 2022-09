Venäjän videolla tuhottu Ukrainan alus olikin pala vanhaa siltaa – omatkin pilkkaavat

Venäjän puolustusministeriön hiljattain julkaisema video on joutunut kovan pilkan kohteeksi jopa omilta.

Video näkyy alla. Siinä ammutaan vedessä paikallaan olevaa kohdetta. Jo videon perusteella on selvää, ettei kysessä ole minkäänlainen alus. Venäjän puolustusministeriö väitti kuitenkin, että kyseessä oli isku Ukrainan erikoisjoukkojen käyttämää ”proomua” vastaan Zaporižžjan ydinvoimalan lähellä.

Venäjän pahamaineiseen Wagner-palkkasotilasyhtiöön liitetyllä suositulla Telegram-kanava Grey_Zonella on irvailtu ankarasti videolle. Videolla näkyvä kohde on nimittäin tunnistettu 1940-luvun natsimiehityksen peruja olevaksi kesken jääneen rautatiesillan perustukseksi. Propagandakanavalla on muun muassa vitsailtu Venäjän villeimpiin väitteisiin viitaten, että ehkä betonirakennelman päällä viihtyneet lokit olivat peräisin bioaselaboratorioista.

Pilkka on jälleen yksi osoitus Ukrainassa sotivien joukossa kuplivasta tyytymättömyydestä Venäjän sodanjohtoon. Ukrainan venäläisten veteraanien, propagandistien ja palkkasotilaiden sosiaalisen median kanavilla on julkaistu viime päivinä poikkeuksellisen avointa kritiikkiä Venäjän puolustusministeriötä ja sotilasjohtoa kohtaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on varoittanut tällä viikolla sotaa kritisoivista sosiaalisen median kirjoituksista.

GeoConfirmed.

"Another fake news story: Russians claim they have footage of the attack on the barge with Ukrainian Special Forces, but in fact they attacked a bridge support."

note: i can't believe i am writing this.

Support: 47.516334, 34.381451

GeoLocated by @ua_industrial pic.twitter.com/3XdX87syYR

— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 14, 2022