Venäjän valtion Rossija-1-kanavan keskusteluohjelmassa puitiin Suomen Nato-jäsenyyttä ja puhuttiin suomalaisten ”vapauttamisesta”.

Asiasta kertoo Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko. Hän on jakanut Twitterissä alla näkyvän pätkän eturivin propagandisti Olga Skabejevan ohjelmasta.

Studiovieraat keskustelevat alkuun Suomen Nato-jäsenyydestä. Juontaja Skabejeva aloittaa toteamalla Suomen tilanteen olevan sekaisin. Tähän tutkija Dmitri Abzalov vastaa kertomalla, että Suomi liittyy Natoon pian nyt kun hyväksyntä Turkilta ja Unkarilta on saatu. Seuraavaksi Skabejeva heittää väliin Suomen olevan ”historiallisesti meidän maatamme”.

– Meidän on vapautettava Suomen veljeskansa, hän jatkaa.

– Vapautetaan ensin kaikki muu ja hoidellaan sitten Suomen veljeskansa, Dmitri Abzalov vastaa juontajalle.

Tämän sananvaihdon jälkeen studiossa naureskellaan ja vihjaillaan ”suomalaisten tulevan tänne”.

Asiantuntijat ovat arvioineet Suomen Nato-hakemuksen yllättäneen Kremlin täysin.

