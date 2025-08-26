Moskova ottaa haltuunsa Fortumin tytäryhtiön

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka perusteella Venäjän valtio otti hallintaansa Fortumin omistaman Tšeljabenenergoremont-osakeyhtiön.
Asiasta kertoo Venäjä valtio-omisteinen uutistoimisto Tass.
Tassin mukaan Putinin allekirjoittamassa asiakirjassa sanotaan, että yhtiön osakkeiden haltuunotto on ”suojatoimenpide epäystävällisten maiden toimia vastaan”.
Asetus tuli voimaan sen julkaisupäivänä 25. elokuuta.
Tšeljabenenergoremontin verkkosivuilla kerrotaan, että se on erikoistunut voimalaitosten kattiloiden, turbiinien ja sähkölaitteiden huoltoon. Yhtiö huoltaa myös tuulivoimaloita ja tuottaa varaosia. Se on perustettu yli 70 vuotta sitten.
Tšeljabenenergoremontilla on toimintaa useilla eri paikkakunnilla Venäjällä. Sillä on käytössään myös liikkuvia tiimejä.
Suomessa asiasta kertoi ensin Iltalehti.