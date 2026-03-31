Ukraina iski taas: Laukaansuusta nousee savupatsas

Ukraina vaikuttaa iskeneen tiistain vastaisena yönä jälleen Laukaansuun satamaan.
Ust-Lugan eli Laukaansuun satama kärsi vaurioita, myönsi Leningradin piirin kuvernööri Alexander Drozdenko Telegram-kanavallaan aamukuuden jälkeen. Vahingoista ei ollut aamulla kuitenkaan saatavilla tarkempia tietoja riippumattomista lähteistä.
Tulipaloja on Drozdenkon mukaan syttynyt myös Kingiseppin ja Viipurin seuduilla.
Ainakin Vistinon eli Viistinän kylän lähellä on muodostunut liikenneruuhkia ja poliisi käännyttää ihmisiä pois. Paikalta aamulla otetuissa kuvissa näkyy taivaanrannassa sankka savupatsas. Viistinä sijaitsee Luganlahden koillissuulla alle 10 kilometriä pohjoiseen Laukaansuun öljysatamasta.
Leningradin kuvernööri Drozdenko kertoi aamuviestissään, että Kirovskin piirissä on loukkaantuneita siviilejä. Heidän vammansa ovat syntyneet muun muassa hajonneista ikkunalaseista. Kenenkään vammat eivät kuvernöörin mukaan ole hengenvaarallisia. Kuvernööri Drozenkon mukaan sammutustyöt jatkuivat edelleen aamulla Kingiseppin ja Viipurin piireissä.
Aamukuuteen mennessä Leningradin alueen yllä oli tuhoutunut 38 miehittämätöntä ilma-alusta. Yhteensä koko Venäjän ilmatilassa ammuttiin viranomaisten mukaan yön aikana alas 92 miehittämätöntä ilma-alusta. Näiden joukossa lienevät myös vahvistamattomien väitteiden mukaan Samarskiin Kazanin lähelle ammutut Flamingo-ohjukset.
Sitä, moniko miehittämätön ilma-alus osui kohteeseensa, eivät Venäjän viranomaiset kerro koskaan.
Pietarissa Pulkovon lentokentällä hieman ennen aamukahdeksaa liikenne oli palautumassa normaaliksi. Ainakin 65 lentoa peruttiin tai myöhästyi, kertoi Telegram-kanava Mash Na Mojke.
Tiistain vastainen yö ainakin kolmas kerta viimeisen viikon aikana, kun Ukraina on iskenyt drooneilla Laukaansuun satamaan. Sunnuntain vastaisena yönä kaksi drooneista hairahtui Suomeen Kouvolan lähelle.