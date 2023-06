Venäjän valheiden virta halutaan näkyväksi – ”se ei ole journalismia”

Hersonin alueella Ukrainassa sijaitsevan Nova Kahovkan padon murtumista pidetään laajamittaisena humanitaarisena, taloudellisena ja ekologisena katastrofina. Se olisi professori Timothy Snyderin mukaan jo johtanut laajaan kansainväliseen avustusoperaatioon, ellei kyse olisi sotatoimialueesta.

Hän kehottaa mediaa välttämään käsittelemästä ilmeisen tahallisesti aiheutettua katastrofia ikään kuin sen seuraukset olisivat tasapuolisesti sekä Ukrainan että Venäjän ongelma.

– Sellainen ei ole journalismia, yhdysvaltalaisen Yalen huippuyliopiston historian professorina toimiva Snyder napauttaa blogiartikkelissaan.

Kremlin väitteisiin siitä, että Ukraina on tehnyt jotakin – tässä tapauksessa räjäyttänyt padon – ei pidä hänen mukaansa suhtautua ikään kuin kyse olisi todellisista tapahtumista todellisessa maailmassa. Ne on hänen mukaansa nähtävä osana Venäjän vuodesta 2014 suoltamien hävyttömien väitteiden jatkuvaa virtaa. Jos niistä halutaan kertoa, sen tulisi tapahtua juuri tässä kontekstissa.

– Tässä sodassa se, mitä venäläiset tiedottajat ovat sanoneet, on lähes aina ollut valheellista, kun taas se, mitä ukrainalaiset tiedottajat ovat kertoneet, on ollut suurelta osin luotettavaa, hän muistuttaa.

– Jos on siteerattava jotakuta venäläistä tiedottajaa, kuten Dmitri Peskovia, on syytä mainita, että tämä nimenomainen henkilö on valehdellut sodan jokaisesta osa-alueesta sen alusta lähtien. Tämä on konteksti.

Jos mediassa siteerataan ulkomaiseen levitykseen tarkoitettua Venäjän propagandaa, voisi Snyderin mukaan olla hyödyllistä viitata samalla myös Kremlin kotimaiseen kulutukseen tähdättyjä viestejä.

– On mielenkiintoista, että venäläiset propagandistit ovat jo pitkään esittäneet, että Ukrainan patoja pitäisi räjäyttää, ja että venäläinen kansanedustaja pitää itsestään selvänä, että Venäjä räjäytti padon, ja iloitsee sen aiheuttamasta kuolemasta ja tuhosta, Snyder sanoo.

Hän muistuttaa padon murtuneen osan olleen tapahtumahetkellä venäläisjoukkojen hallinnassa ja huomauttaa sen olevan olennainen osa kontekstia.

– Tutkiessaan murhaa rikostutkijat pohtivat keinoja. Venäjällä oli keinot, Ukrainalla ei, hän toteaa.

Tarina ei ala siitä hetkestä, jona pato räjähtää. Lukijoiden on tiedettävä, että Venäjä on viimeisten viidentoista kuukauden ajan tappanut ukrainalaisia siviilejä ja tuhonnut Ukrainan siviili- infrastruktuuria, kun taas Ukraina on yrittänyt suojella kansaansa ja sitä elossa pitäviä rakenteita, hän toteaa.

– Asetelmaan liittyy myös historia. Sotahistoria tarjoaa alkeistason pointin: hyökkäävät armeijat eivät räjäytä patoja tukkiakseen oman etenemistiensä – perääntyvät armeijat räjäyttävät patoja hidastaakseen vastapuolen etenemistä. Kyseisenä hetkenä Ukraina eteni ja Venäjä perääntyi.