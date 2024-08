Venäjän iIlegaalivakoojat elivät vuosikausia salaa normaalia perhe-elämää Euroopassa

Financial Times -lehden toimittaja Max Seddon on jakanut viestipalvelu X:ssä videon, jossa venäläiset agentit Anna ja Artem Dultsev saapuvat Moskovaan kahden lapsensa kanssa. He pääsivät palaamaan Moskovaan historiallisen vanginvaihdon yhteydessä.

Pariskunnan lapset saivat tietää olevansa venäläisiä siinä vaiheessa, kun heidän koneensa lähti Moskovaan. Aiemmin heille oli uskoteltu, että he olisivat argentiinalaisia.

Videon perusteella pariskuntaa ja lapsia oli Moskovan lentokentällä vastassa maan diktaattori Vladimir Putin. Koska maahan saapuneet eivät puhu venäjää, Putin tervehti heitä espanjaksi.

Pariskunta tunnettiin ”nukkuvana soluna”. He työskentelivät Venäjän agentteina ja elivät normaalilta vaikuttavaa elämää Sloveniassa väärän henkilöllisyyden turvin. Heidät pidätettiin vakoilusyytteiden perusteella Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa vuonna 2022, jossa he olivat toimineet vuodesta 2017 lähtien.

– Muista siis, että nämä ihmiset ovat kaikkialla ympärilläsi ja teeskentelevät elävänsä normaalia elämää kaupungeissasi ja työskentelevät samalla aktiivisesti sabotoidakseen ja tuhotakseen maailmaa, jossa elät, eräs videon jakanut kommentoi X:ssä.

