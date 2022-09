Venäjän väitetään perustavan värväyspisteen Georgian rajalle

Venäjän sisäministeriön mukaan Georgian rajalle saatetaan perustaa värväyspiste. Asiasta on kerrottu viestipalvelu Telegramissa.

Venäläiset ovat paenneet Georgiaan sankoin joukoin Venäjän presidentti Vladimir Putinin ilmoitettua liikekannallepanosta viime viikon keskiviikkona. Rajalle oli viikonloppuna kertynyt mediatietojen mukaan yli 15 kilometrin autojono.

Rajavalvonnasta vastaava Venäjän turvallisuuspalvelu FSB lähetti eilen panssariajoneuvon ja joukkoja Verkhnii Larsin rajanylityspaikalle. Venäläisen RBC:n mukaan FSB:stä kerrottiin, ettei kyse ollut virallisesta tarkastuspisteestä. Joukkojen sanottiin olevan varotoimi sen varalta, että ”reserviläiset yrittävät murtautua raja-aseman läpi suorittamatta rajamuodollisuuksia”.

Georgiaan on kerrottu saapuneen viimeisen viikon aikana 98 000 ihmistä Venäjältä.

The voice on the video says that in the neutral zone waiting time is 9 hours. Machines over there move at a speed of 1 meter per hour.

Now there is also a pedestrian line at Russian-Georgian border.

Kazakhstan announces that 98,000 (!) Russians have entered the country since Putin’s mobilization order

NEW: Russians waiting at the border with Georgia in long lines of trucks and cars after Putin’s mobilization order, per a Sept 25 image.

More than 115,000 Russians have fled into Georgia since mobilization order last week. Lines formed more than 16km from border

