Venäjän väitetään menettäneen useita hävittäjiä ja helikoptereita lähellä Ukrainan rajaa

Venäjä on lauantaina menettänyt useamman hävittäjän ja helikopterin, kertovat eri medialähteet. Ukrainalainen The Kyiv Independent-lehti uutisoi, venäläistietoihin viitaten, ainakin yhden hävittäjän ja yhden helikopterin pudonneen Brjanskin alueella, Ukrainan rajan tuntumassa.

Tapahtumista leviää mediassa ristiriitaista tietoa. Koneiden maahansyöksyn syytä ei ole vielä vahvistettu, ja pudonneiden koneiden todellinen lukumääräkin on toistaiseksi hämärän peitossa. Telegramissa venäläiset uutissivustot ovat kirjoittaneet yhteensä neljästä pudonneesta hävittäjästä ja helikopterista, ja venäläislähteiden mukaan viranomaiset etsivät nyt sabotöörejä Klintsyn kaupungista. Puolustusviranomaiset ovat kommentoineet tapahtumia vähäsanaisesti.

The Economistin kirjeenvaihtajan Oliver Carrollin mukaan koneet olisivat joutuneet oman ilmatorjunnan alasampumiksi. Hän spekuloi mahdollisen vahingon syillä Twitterissä.

– Hermostuneisuutta Ukrainan ilma- ja maaiskujen jälkeen?

The Wall Street Journalin kirjeenvaihtajan Yaroslaw Trofimovin mukaan launtai on Venäjän ilmavoimien synkin päivä sitten Ukrainan sodan ensimmäisen viikon. Trofimov kertoo Twitterissä kaikkien koneiden miehistöjen menehtyneen, venäläismedian tietoihin viitaten.

Russian media says all four crews died. Also Russian reports that the two choppers were not just Mi-8 but expensive Mi-8 MTPR1 long-range electronic warfare systems that suppress enemy air defense radars. Russia operated only about 20 of these. https://t.co/uUOJQdfOEy

One of the worst days ever for the Russian Air Force: Today, at least 4 aircraft- an Su-34 strike jet, an Su-35 fighter and two Mi-8 helicopters, were shot down by anti-air missiles over Bryansk Oblast within Russia.

So far it is unclear what kind of missiles were used. pic.twitter.com/LjipZShRWC

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 13, 2023