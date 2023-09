Venäjän väitetään koonneen yli 50 000 sotilasta Bahmutin alueelle

Venäjä on koonnut 52 000 sotilaan joukon Bahmutin alueelle itäisessä Ukrainassa. Idän rintamalla hyökkääjällä on kerättynä kokoon yhteensä 150 000 sotilasta. Joukkojen mukaan on lisäksi kerätty runsaasti kalustoa. Asiasta kertoo ukrainalainen uutissivusto Ukrinform.

– Heillä on siellä 52 000 sotilasta ja noin 274 panssarivaunua, yli 1 000 panssaroitua taisteluajoneuvoa, sekä 150 tykistöjärjestelmää ja hieman yli 120 raketinheitinjärjestelmää, Ukrainan asevoimien itäisen ryhmän tiedotusosaston päällikkö Illia Yevlash kertoo.