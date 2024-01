Venäjän väitetään ampuneen alas oman huippuarvokkaan valvontakoneen

Ukrainan ilmatorjunnan on kerrottu osuneen kahteen tärkeen venäläiskoneeseen. Alustavien epävirallisten venäläistietojen ja Ukrainan kertoman mukaan kohteina olivat A-50- ja Il-22-koneet.

Venäläisillä kanavilla on levinnyt yön ja aamun aikana kuitenkin erikoisia tietoja. Venäläisten väitteiden mukaan koneet eivät olisikaan joutuneet ukrainalaisten vaan mahdollisesti oman ilmatorjunnan pudottamiksi. Eräällä Telegram-kanavalla esimerkiksi sanotaan, että ”vihollisella ei ollut mitään tekemistä” asian kanssa. Toisella kanavalla taas kerrotaan, että ainakin Il-22 olisi joutunut omien alas ampumaksi, koska sen venäläiseksi koneeksi ilmoittava IFF-järjestelmä ei toiminut.

A-50 on arvokas ja Venäjän sodanjohdolle elintärkeä ilmavalvonta- ja taistelunjohtokone. Niitä on käytössä tiettävästi vain yhdeksän kappaletta. Vahingoittuneen Il-22:n variantista ei ole tietoa. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien väitteiden mukaan kyseessä on saattanut olla joko koneen komentoversio tai elektronisen sodankäynnin variantti.

Verkkouutiset kertoi asiasta tässä. Tähän mennessä julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan A-50 olisi tuhoutunut, mutta Il-22 onnistunut laskeutumaan vaurioituneena.

Russian channels are now increasingly going for the version that the A-50 and the Il-22M were not hit by enemy fire, but by something unspecific. The A-50 is gone, though. In addition, they say that the Il-22M while being damaged still made it to Anapa, Russia.#Ukraine pic.twitter.com/6LGi2HFNse

— (((Tendar))) (@Tendar) January 15, 2024