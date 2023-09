Venäjän vahvistetaan menettäneen jo yli 70 modernia T-90-vaunua

Ukrainan asevoimat arvioi Venäjän menettäneen vuoden 2022 helmikuussa alkaneen sodan aikana jo 4 480 taistelupanssarivaunua, 8 663 panssariajoneuvoa ja yli 8 000 muuta ajoneuvoa.

Panssarikaluston tappiot nousivat korkeiksi jo sodan alkuvaiheessa venäläisten kohdattua huomattavasti odotettua vahvempaa vastarintaa. Kalustoa tuhottiin esimerkiksi länsimaiden toimittamilla Javelin- ja NLAW-panssarintorjuntajärjestelmillä, mutta myös Ukrainassa valmistetut Stugna-P-asejärjestelmät ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi.

Sotaa seuraava Oryx-vapaaehtoisryhmä on listannut tappioita, jotka voidaan visuaalisesti vahvistaa eri osapuolten julkistamien lennokkivideoiden tai muiden lähteiden kautta. Vahvistettuja panssarivaunutappioita on kertynyt Venäjälle 2 283 kappaletta, joista 1 476 on tuhoutunut, 129 vaurioitunut, 131 hylätty ja 549 jäänyt Ukrainalle sotasaaliiksi.

Kylmän sodan aikaisia ja osin modernisoituja T-72-vaunuja on menetetty ainakin 1 177 kappaletta ja T-80-vaunuja 616 kappaletta. Venäjän moderneimpiin lukeutuvia T-90-taistelupanssarivaunuja vahvistetaan tuhoutuneen jo 76 kappaletta. Osa niistä on tuhottu ruotsalaisilla asejärjestelmillä.

Venäjän suurin panssarivaunujen valmistaja Uralvagonzavod ilmoitti alkuvuodesta toimittaneensa asevoimille uuden erän T-90M-vaunuja. Yhtiön tiedotteen mukaan Uralilla sijaitsevalla tehdasalueella tehdään töitä vuorokauden ympäri tuotannon vauhdittamiseksi.