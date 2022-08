”Venäjän ulkoministeriöstä tuli pelkkä progandavirasto”

Venäjän Lontoon-suurlähetystö herätti äskettäin laajaa närkästystä ja kritiikkiä twiittaamalla, että ukrainalaiset sotavangit, jotka olivat puolustaneet Mariupolin kaupunkia katkeraan loppuun asti, ansaitsivat tulla hirtetyiksi.

Valitusvyöryn jälkeen moderaattorit päättivät venäläistutkija Aleksandr Baunovin mukaan jättää twiitin näkyviin eräänlaisena muistutuksena siitä hulluudesta, johon Venäjän diplomatia on viime aikoina vajonnut.

Venäläisten diplomaattien kielenkäyttö on hänen mukaansa entisestään koventunut, mutta jo pitemmän aikaa he ovat keskittyneet vakuuttelemaan, että yksinomaan presidentti Vladimir Putinilla on realistinen käsitys maailmasta ja että hän toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

– Venäläisdiplomaattien lausunnot on suunnattu yhä useammin ulkoisen yleisön sijasta kotimaahan, Carnegie-ajatushautomossa työskentelevä Baunov kirjoittaa brittilehti Financial Timesissa.

– Kremlin propagandistit esimerkiksi käyttävät säännöllisesti ilmaisua ”liittoutuneiden joukot” viitatessaan Venäjän armeijaan sen käydessä sotaa Ukrainassa, itsekin Venäjän ulkoministeriön palveluksessa aiemmin toiminut tutkija toteaa.

Ilmaisulla pyritään hänen mukaansa rinnastamaan nyky-Venäjä Neuvostoliittoon, joka taisteli toisessa maailmansodassa natsismia vastaan läntisten liittolaistensa rinnalla. Hän pitää rinnastusta kiusallisena, koska todellisuudessa Venäjä taistelee Ukrainassa yksin – ainoina ”liittolaisinaan” Kremlin sätkynukkeina toimivat Donetskin ja Luhanskin mielikuvitustasavallat.

Ministeriöstä propagandavirastoksi

Venäjän joutumista kansainväliseen eristykseen voidaan Baunovin mielestä pitää Venäjän ulkopolitiikan epäonnistumisena. Venäläinen diplomatia ei enää osallistu suurten ulkopoliittisten linjausten kehittelyyn yhdessä Kremlin kanssa, vaan se keskittyy perustelemaan Vladimir Putinin tekemiä päätöksiä.

– Tämä tekee ministeriöstä pelkän propagandaviraston, jonka pääkohde on kotimaassa ja jonka viestien on ennen kaikkea päästävä Kremlin muurien sisäpuolelle. Tätä edustavat niin Lontoon suurlähetystön kauhistuttava twiitti kuin ulkoministeri Sergei Lavrovin absurdi väite, että Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan, Baunov sanoo.

– Samaan aikaan, kun korkeiden venäläisvirkamiesten kielenkäyttö jatkaa radikalisoitumistaan, näyttää siltä, että käynnissä on kilpailu siitä, kuka onnistuu keksimään pahimman loukkauksen Ukrainaa ja sen läntisiä ystäviä kohtaan. Tämäkin on tapa kalastella Putinin suosiota ja osoittaa valmiutta pysyä uskollisena hamaan loppuun asti, hän toteaa.