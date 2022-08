Venäjän tykistö ampuu Ukrainassa maailmansotien tahtiin

Ukrainalaisanalyytikko Volodymyr Datsenko on laatinut koosteen ja verrannut laskelmillaan Venäjän nyt käyttämää tykistöammusten määrää maailmansotiin.

– Venäjän sota Ukrainaa vastaan näyttää monelle paikalliselta, eikä tarpeeksi suurelta maailman mittakaavassa. Mutta jos vertaamme ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan sekä tykistötuhon laajuuteen, ei Venäjä jää heikommaksi vuosien 1941-1942 Neuvostoliitosta.

Enimmillään Venäjän armeija ampuu päivän aikana 50 000–60 000 tykistöammusta. Vähimmillään 10 000–20 000 ammusta, joka on silti kaksinkertaisesti verrattuna Ukrainan noin 5000 ammukseen. Sodan toisessa vaiheessa eli toukokuusta lähtien Venäjä on ampunut 30 000–40 000 tykistöammusta päivässä.

– Jos tämän jakaa rintamalinjan pituudella, vertautuu Venäjän tykistön aiheuttama tuho [Adolf] Hitlerin armeijan aiheuttamaan tuhoon vuosina 1941-1944. Käynnissä on nyt yksi tuhoavimmista sodasta. Ja sitä on vaikea kutsua paikalliseksi konfliktiksi.

Venäjän tykistön keskimääräinen ammuskulutus on tällä hetkellä noin vuoden 1941 luokkaa, mutta tämän lisäksi Venäjä ampuu raskaampia ammuksia kuin toisen maailmansodan aikaan.

Näin ollen Venäjän ampumien tykistöammusten tonnimäärä on noin kolminkertainen vuoteen 1941 verrattuna. Venäjän tykistötulen enimmäistahti jää määrällisesti noin puoleen ensimmäisen maailmansodan luvuista, mutta tonnimäärinä mitattuna ammuskulutus on suurempaa kuin ensimmäisessä maailmansodassa tai Neuvostoliitolla vuosina 1942–1943. Toisen maailmansodan itärintaman tulihelvetti toistuu nyt Ukrainassa.

– Kuinka kauan Venäjä kykenee ruokkimaan tätä petoa? Novaja Gazetan mukaan Venäjällä oli sodan alussa 15 miljoonaa tykistöammusta. Venäjä myös kykenee tuottamaan miljoona ammusta vuodesta ja palauttaa toimintakuntoisiksi puoli miljoonaa vanhaa neuvostoammusta.

Venäjä voi jatkaa tällaista tykistötulen käyttöä vuodesta kahteen.

– Laskelmieni mukaan tämä riittää noin 11 kuukaudeksi. Mutta marraskuusta huhtikuuhun Venäjällä on varmasti logistisia ongelmia huonojen teiden takia. Todennäköisesti Venäjällä ei ole akuuttia ammuspulaa ennen kuin vasta ensikesänä tai -syksynä, kirjoittaa Datsenko ja lisää:

– Ehkä tykistö kuluttaa ammusvarantonsa jo aiemmin? On vaikea sanoa, mitä Venäjällä oli hallussaan sodan alkuvaiheessa, mutta todennäköisesti nykyinen tykistö ja varastoista tuodut kunnostetut järjestelmät mahdollistavat intensiivisen tykistötulen 12-24 kuukauteen.

Edessä asemasota

Datsenkon arvion mukaan edessä on asemasota juoksuhautoineen ja massiivisine tykistötulineen.

– Jos Ukrainalla ei ole tarpeeksi aseita ja Venäjällä ei ole tarpeeksi sotilaita laajojen hyökkäysoperaatioiden toteuttamiseksi, saattaa sota muuttua asemasodaksi syksyllä. Asemasodassa, jossa suuremman tykistön omaava on etulyöntiasemassa.

Datsenko sanoo, ettei näännytyssota ei ole Ukrainan tai Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten etujen mukaista. Venäjällä on riittävästi voimavaroja jatkaa sotimista.

– Pakotteet saavuttavat [Vladimir] Putinin paljon myöhemmin kuin hänen ohjuksensa ja ammuksensa loppuvat.

Datsenkon mukaan pitkittynyt verinen sota voidaan estää siten, että Ukraina saa riittävästi panssarikalustoa laajojen hyökkäysoperaatioiden toteuttamiseksi ja riittävästi tykistöä vastatykistötulta varten koko rintaman pituudella.

Lisäksi Ukrainan tulisi saada riittävästi pitkän kantaman aseita osuakseen huoltoreitteihin (siltoihin, rautateihin), lentokenttiin ja varastoihin syvällä selustassa.

Ukraina on saanut yli 1000 panssariajoneuvoa ja yli 300 panssarivaunua, mutta tämä ei ole riittävästi suurta iskua varten. Venäjällä on edelleen Ukrainaa viisi kertaa enemmän panssariajoneuvoja ja puolitoista kertaa enemmän panssarivaunuja.

– Afganistan sai Yhdysvalloilta 24 000 HUMVEE-ajoneuvoa ja 800 rynnäkköpanssarivaunua. Kyllä, kyseessä ovat hyvin erilaiset sodat niin keston kuin toimintalaajuuden osalta. Mutta mielestäni demokratian tavoitteet Ukrainassa eivät ole vähäisempiä kuin Idässä…

Ukraina saanut kirjavaa kalustoa

Datsenko nostaa esille, että Ukrainan saama varustus on hyvin kirjavaa.

– Lyhyellä tähtäimellä tämä on hyväksyttävää, mutta pitkän aikavälin sotaa ajatellen nämä järjestelmät tarvitsevat huoltoa ja ylläpitoa. Ja tämä on vaikeaa, kun järjestelmiä on kymmeniä erilaisia.

Lisäksi Ukrainan ei ole saanut riittävästi korvaavaa tykistöä.

– Ukrainan on saanut noin 340 tykistöjärjestelmää. Tämä on paljon, mutta se on paljon vähemmän kuin Ukraina on jo tämän sodan aikana menettänyt. Ja Ukrainalla on jo useita erilaisia liittolaisten toimittamia järjestelmiä. Tämä on myös ongelma tulevaisuudessa (jos ei nyt).

Datsenko myöntää, että HIMARS-raketinheitinjärjestelmällä ja M270-haupitsilla on suuri merkitys.

– Mutta ne lähinnä pidättelevät Venäjän armeijaa sen tuhoamisen sijaan. Venäjä on pakotettu omaksumaan uusi ympäristö. Huoltoyhteyksistä tulee vaikeampia ja tykistöammusten kulutus on suurempaa.

Datsenkon mukaan ”Ukraina tarvitsee voimakkaita pitkän kantaman ohjuksia, kuten ATACMS, jotka kykenevät tuhoamaan kaukaa linnoitettua infrastruktuuria, lentotukikohtia ja varastoja.”

– Sitten ehkä Venäjän armeijan varustaminen saattaa päätyä umpikujaan.

