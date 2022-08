Venäjän tv:ssä puhutaan hyökkäyksestä Odessaan asti

Venäjän valtiontelevision ykköskanavan televisiopropagandisti Olga Skabajeva palasi sotaisana kesälomaltaan. Samalla hän puhuu avoimesti siitä, että sota Ukrainassa tulee kestämään kauan.

– Vaikuttaa siltä, että he ovat viimein ymmärtäneet. Venäjä on tullut sinne [ukrainalaisalueille] ikuisiksi ajoiksi! Tulevien kuukausien aikana tapahtuvan Donbasin, Zaporižžjan ja Hersonin [Venäjään] yhdistämisen ja vapauttamisen jälkeen Venäjä keskittyy Harkovaan, Odessaan ja Nikolajeviin katkaistakseen Ukrainan yhteyden ei ainoastaan Asovanmerelle vaan koko Mustallemerelle.

Olga Skabajevan vieraana olleen eversti evp. Igor Korotšenkon mukaan miehitetyn Krimin niemimaan Venäjään yhdistävä Kertšin silta on brittien suunitelman kohteena. Korotšenkon näkemyksistä Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä.

– On tietoja, joiden mukaan Ison-Britannian puolustusministerin Ben Wallacen johdolla suunnitellaan iskua Krimin siltaa vastaan.

Korotšenkon kuvailema iskusuunnitelma vaikuttaa varsin mielikuvitukselliselta. Samoin hän antaa ymmärtää, ettei Venäjän ilmatorjunta toimisi öisin ja myrskyn aikana.

– Ison-Britannian puolustusministeriö yhteistyössä vastaavien ukrainalaispalveluiden kanssa lastaa georgialaissatamaan matkalla olevan puolueettoman lipun alla seilaavan kauppalaivan merimaaliohjuksilla. Tietysti Krimin sillan ilmatorjunta on luotettava, mutta he turvautuvat yöaikaan ja myrskysäähän. Tällaista sabotaasia suunnitellaan.

Korotšenkon mukaan Ison-Britannian tulisi ottaa kantaa ”näihin tietoihin” ja ”Scotland Yardin ja muiden brittiviranomaisten” tehdä kotietsintä maan puolustusministeriöön, kuten ”[Donald] Trumpin tiloihinkin tehtiin kotietsintä”.

– Koska tässä on kyse kansainvälisestä terrorismista! Tämä mies [Ben Wallace] tulisi asettaa vastuuseen, koska hänestä on tulossa [Osama] bin Ladenin kaltainen hahmo, sanoi Korotšenko.

Olga Skabeyeva is back from her break and just as belligerent about Russia's war aims as she was before

She says Russia will cut Ukraine off from the Black Sea pic.twitter.com/4GI1dDZ0pm

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 11, 2022