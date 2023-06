Venäjän turvallisuusjoukkojen kerrotaan olleen humalassa kapinan alkamishetkellä

Brittiläisen historioitsijan ja kirjailija Chris Owenin mukaan Wagner-ryhmän kapinayritys ajoitettiin tarkoituksella perjantai-illaksi, jolloin monet Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n jäsenistä olivat liian humalassa reagoimaan kapinaan nopeasti.

Toiset taas kieltäytyivät taistelemasta Wagner-joukkoja vastaan.

Hän perustaa tietonsa eri turvallisuusorganisaatioiden Telegramissa julkaistuihin tietoihin. Erään raportin mukaan jopa ”80 prosenttia (turvallisuuspalvelun ja sisäministeriön) työntekijöistä haisi viinalle” ja osalla oli humalatilansa vuoksi vaikeuksia pystyä edes seisomaan jaloillaan.

Turvallisuuspalvelun ja sisäministeriön toimistojen tiloja perjantai-illalta on kuvailtu jopa ”yksiksi isoiksi jatkoiksi”.

– Heitä (humalaisia sotilaita) ei voitu aseistaa eikä lähettää mihinkään. Perjantai-ilta on täydellinen aika aloittaa kapina. Kaikki seisovat ympäriinsä odottamassa jotakin, Owen luettelee tietoja turvallisuuspalvelun joukkojen kunnosta.

Owenin mukaan venäläisten joukkojen haluttomuus taistella Wagneria vastaan vaikuttaa olevan yleistä. Vaikka sekä FSB että sisäministeriö ovat määränneet pysäyttämään Wagnerin joukkojen etenemisen Venäjällä, kukaan ei näytä tottelevan käskyjä.

– Kukaan ei tottele, koska se ei ole realistista.

Kremlin kannalta pahaenteisintä Owenin mukaan on se, että osa turvallisuusjoukoista näyttää aktiivisesti asettuvan Wagnerin puolelle tai kieltäytyvän toimimasta sitä vastaan.

Wagnerin on jopa kerrottu ottaneensa haltuunsa suoraan joitakin Venäjän armeijan kaakkoisen sotilaspiirin yksiköitä.

