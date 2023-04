”Venäjän todelliset kasvot ovat väkivalta, pelko ja valta”

Venäjän mediassa on kiihdytetty kovaa retoriikkaa länsimaita kohtaan maan Ukrainassa kokemista sotilaallisista tappioista huolimatta.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashenko on nostanut esiin lähetyksen, jossa venäläispropagandisti uhkailee Puolaa hyökkäyksellä. Juontaja väitti ”Ukrainan kohtaavan loppunsa” ja maan asevoimien joutuvan perääntymään.

– Sitten tulemme pommittamaan Varsovaa. Pommitamme armottomasti, tuhoamme lentokentät, joiden kautta he toimittavat tukea ukrainalaisille, venäläisjuontaja sanoi.

Ruotsin maanpuolustuslaitoksen tutkija Robert Dalsjö hämmästelee Venäjän median aggressiivista retoriikkaa.

– Yli vuoden kestäneen järjettömän brutaalin sodankäynnin ja Venäjän televisiossa nähtyjen loputtomien verenhimoisten vuodatusten jälkeen alan olla sitä mieltä, että tässä on Venäjän todelliset kasvot. Väkivalta, pelko ja voima muodostavat Venäjän kolminaisuuden, Dalsjö kirjoittaa Twitterissä.

After more than a year of senselessly brutal warfare and unlimited blood-thirsty rantings from Russian TV, I'm starting to think this is the true face of Russia. Violence, Fear and Power is the Russian Trinity. https://t.co/KBMzC4jHMm

— Robert Dalsjö (@MansRAD) April 2, 2023